Aleksander Mežek: 60 let v pesmi in času

Aleksander Mežek je koncert ob 60-letnici glasbene kariere otvoril s svojo prvo pesmijo Krila, ki jo je napisal kot najstnik. Vanjo je upesnil ljubezen do glasbe.

"Eden redkih tako genijalnih kantavtorjev. Zame, glede na to, da sem z gorenjskega konca, praktično ni bilo zabave brez Sive poti, brez Julije... In tista Siva pot je takrat za nas pomenila sprehod domov. Spomin na mojo mladost, jaz sem odraščala s to glasbo, s temi meldoijami. Ima zares čudovita besedila, tudi kot oseba je krasen - nostalgija na mladost," nam je povedala ena od obiskoval koncerta v Ljubljani.