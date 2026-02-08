Aleksander Mežek: 60 let v pesmi in času

Aleksander Mežek je koncert ob 60-letnici glasbene kariere otvoril s svojo prvo pesmijo Krila, ki jo je napisal kot najstnik. Vanjo je upesnil ljubezen do glasbe.
"Eden redkih tako genijalnih kantavtorjev. Zame, glede na to, da sem z gorenjskega konca, praktično ni bilo zabave brez Sive poti, brez Julije... In tista Siva pot je takrat za nas pomenila sprehod domov. Spomin na mojo mladost, jaz sem odraščala s to glasbo, s temi meldoijami. Ima zares čudovita besedila, tudi kot oseba je krasen - nostalgija na mladost," nam je povedala ena od obiskoval koncerta v Ljubljani.
V začetku 70. let se je Mežek preselil v London in tam gradil glasbeno kariero, med drugim je sodeloval tudi z glasbenikom Keithom Richardsom in pod imenom Alexander John izdal več albumov.
"Če bi mu lahko kaj rekel, bi mu zaželel veliko zdravja, pa da bi se zopet ob kakšni takšni priložnosti podružili. Pa tudi zapeli! Kakor veleva rek: kar se Janezek nauči, to Janezek zna in jaz znam veliko njegovih pesmi," je kantavtorju zaželel eden od ljubiteljev njegove glasbe.
Več o glasbeni poti in spominih na svojo dolgo kariero, pa bo pevec povedal tudi v našem studiu v oddaji 24UR.
