Aleksandra Ilijevski o pesmi zasedbe Pliš: Pistacija je kot ljubezen

Aleksandra je za naš portal povedala tudi, da pesem sicer ni nova: "Zanimivost Pistacije je, da pesem izvajamo na koncertih že od samega začetka skupine Pliš, torej že skoraj deset let, a smo jo pozabili posneti in umestiti na naš prvi album. Na nek način nas to veseli, saj se je pesem postarala kot vino in zdaj zveni bolje, kot bi zvenela leta 2015, ko smo izdali naš prvenec Plošča za dve osebi."