Aleksandra Prijović: kdo je Srbkinja, ki je štirikrat razprodala Areno Zagreb?

Kdo je 28-letna glasbenica, ki navdušuje ne samo Srbijo, ampak celotno regijo nekdanje skupne države? Snaha teniške legende Bobana Živojinovića in posledično tudi snaha Lepe Brene je tista, ki si je v zadnjih nekaj mesecih zaslužila naslov najbolj znane mlade glasbenice na področju nekdanje Jugoslavije. Aleksandra Prijović je v Beogradu s tremi koncerti navdušila v Štark Areni, decembra pa je v Zagrebu brez težav razprodala štiri koncerte in zdaj obvestila, da v hrvaški prestolnici pripravlja še peti koncert. Kdo sploh je Aleksandra Prijović?

Aleksandra Prijović ni samo zvezda v Srbiji. Aleksandra polni velike dvorane po celi regiji nekdanje skupne države. Pevka je tri dni zaporedoma razprodala beograjsko Štark Areno (ta prejme nekaj več kot 18 tisoč ljudi), koncerte načrtuje tudi v Nišu, tri koncerte v Bosni in Hercegovini. V nekaj dneh pa je razprodala tudi štiri koncerte v zagrebški Areni. Aleksandra Prijović je ena največjih regionalnih zvezd. Po vseh parametrih. Aleksandro mnogi nazivajo kot edino folk divo nove generacije, oboževalci pa jo smatrajo kot naslednico Lepe Brene, je zapisal hrvaški portal Index.hr.

icon-expand Aleksandra Prijović FOTO: Facebook

Aleksandra je svojo kariero začela leta 2013, po tem ko je sodelovala v televizijskem šovu Zvezde Granda. A že kot deklica je pokazala, da je njen talent velik, in je že pri 13 letih posnela dve pesmi. V televizijskem šovu je zavzela četrto mesto, a z udeležbo niso prišli le slava in poznanstva v glasbenih vodah, prišle so tudi težave v šoli. Namreč bila je žrtev medvrstniškega nasilja, saj so se iz nje norčevali po vsakem nastopu. Kot deklica je živela na Hrvaškem in kot je povedala, na odraščanje nima najlepših spominov. "Okolje, v katerem sem živela, je bilo neusmiljeno do mene in tudi do moje mame. Brez razloga so naju žalili in poniževali. To me je zelo prizadelo. Vsi so se družili med seboj, jaz pa sem imela le eno prijateljico," je pred leti povedala v intervjuju za Glossy.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Otroštvo je preživljala v skromni hiši nedaleč od centra Belega Manastira. Takoj, ko so ji nastopi začeli prinašati honorar, je vse svoje prihodke dajala svoji družini in vlagala v renoviranje doma. Kot je povedala v enem od intervjujev, je bila že od malih nog izjemno pridna in se ni otepala dela. "Kot deklica sem hodila k babici v podjetje in tam njej in sodelavkam kuhala kavo. Vsem sem govorila, da grem v službo z babico. No, moja prva prava služba pa je prišla, ko sem imela 15 let, takrat sem prvič začela služiti denar s svojim petjem. Ves denar sem prinesla domov, saj sem želela pomagati družini. Niti slučajno nisem pomislila, da bi denar porabila zase, za obleke ali žuranje." Povedala je, da ji je bilo najtežje v obdobju božično-novoletnih počitnic: "Vsi moji prijatelji so bili s starši. Jaz sem bila malo pri mami, malo pri očetu, najbolj pa sem si želela, da bi bili skupaj. To me je vedno najbolj bolelo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nizala hit za hitom Leta 2015 se ji je prvič začela nasmihati sreča za večji uspeh v glasbeni industriji. S pesmijo Za nas kasno je si je prislužila naziv največjega hita tistega leta. Kasneje pa je nanizala še hite, kot so Totalna anestezija, Senke in Uspomene. Leta 2017 je izdala prvi album z naslovom Testament, pesem z enakim naslovom pa je zelo hitro postal najbolj poslušan hit iz tega albuma. Na YouTubu je njena najbolj poslušana pesem Ko si ti, ki jo je posnela s Sašo Matičem. Videospot šteje kar 96 milijonov ogledov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zakon s sinom Slobodana Živojinovića (mož Lepe Brene) Aleksandra je srečno poročena s Filipom Živojinovićem, s katerim ima sina Aleksandra. Zahvaljujoč svoji bogati karieri in dobrostoječi družini svojega moža si lahko Aleksandra privošči življenje na relaciji Beograd–Monako–Miami, piše hrvaški portal 24Sata. Aleksandra in Filip sta se poročila leta 2018, naslednje leto pa sta dobila sina.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V enem od mnogih intervjujev je Aleksandra povedala, kako sta se spoznala in s čim jo je Filip osvojil: "Preden sva se začela družiti, sva se več let srečevala na različnih mestih. Srečevala sva se tudi pri Breni in Bobu na zasebnih zabavah, na katerih sem velikokrat tudi pela." Povedala je, da sta se neke noči srečala v nočnem klubu, kjer je Filip pristopil do nje in ji rekel, da ve, da bi bila dober par. In vse ostalo je zgodovina. Imel je prav. Kot se zdi, ima Aleksandra izjemno lep odnos s Filipovim očetom, legendarnim teniškim igralcem Slobodanom Živojinovićem, in njegovo ženo, Lepo Breno. Ena največjih div nekdanje Jugoslavije Brena je na prvem beograjskem koncertu na odru zapela s svojo 'snaho' in s tem raznežila tako njo kot prisotno občinstvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke