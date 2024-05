Aleksandra Prijović v polni dvorani Stožice na oder povabila še Senidah

Srbska zvezdnica, ki je v zadnjem letu popolnoma osvojila Balkan, ni razočarala niti v Ljubljani. Aleksandra Prijović, ki sicer v Sloveniji ni gostovala prvič, je polni dvorani Stožice na začetku večera obljubila, da bo tokrat pripravila najboljšo zabavo, obljubo pa je držala, saj je bil večer poln čustev, občinstvo pa je prepevalo od začetka do konca. Koncert so ob pevki zaznamovali tudi bogata produkcija, posebni efekti, plesalci in kar 16-članska glasbena zasedba.

Aleksandra Prijović je po koncertih na Balkanu gostovala še v Ljubljani, kjer je na začetku večera občinstvo pozdravila z besedami: "Hvala, ker ste nocoj tukaj. V to mesto prihajam že leta in vsakič, ko sem tukaj, smo imeli zelo lepo zabavo. Upam, da bomo nocoj imeli najboljšo." Zbrani so ji verno sledili od prvega trenutka, ko je začela s skladbo Za nas kasno je, ki v besedilu izpostavi naslov turneje – Od istoka do zapada (Od vzhoda do zahoda).

Aleksandra Prijović je po koncertih na Balkanu navdušila tudi v Ljubljani. FOTO: Peter Cikač icon-expand

Prisotne v dvorani pa je vzpodbudila: "Želim si, da uživamo in naj nas sliši cela Ljubljana!" Že v drugi skladbi Testament so se ji pridružila prav vsa grla v dvorani. Koncert je nadaljevala s skladbami Ja sam odlično, Totalna anestezija, Kuća strave, Mars, Prvi si počeo, Klizavi pod, Placebo, Senke in Zvuk tišine. V skladbi Sve po starom so dvorano objeli beli konfeti, nato pa je zvezda večera oznanila: "Rada bi vam povedala, da je to šele začetek." Napovedala je skladbo Sledeća iz njenega prvenca in dodala: "Hvala, ker imate pesem radi tako kot jaz, ko sem jo slišala prvič."

Na polovici koncerta je sledilo skrbno varovano presenečenje, ki se je razkrilo, ko je na oder stopila gostja večera, fantastična Senidah, ki je dvorano navdušila s prezenco, vokalom in uspešnicami kot so Behute, 100% in Mišići. "Hvala, ker si prišla in mi izkazala to čast," jo je nagovorila Aleksandra in se gostji poklonila z besedami: "Ko se je Senidah pojavila na glasbeni sceni, sem bila navdušena in sem zelo ponosna na vsak tvoj uspeh!".

Aleksandri Prijović se je na odru pridružila Senidah FOTO: Peter Cikač icon-expand

V skoraj tri ure dolgem koncertu je zazvenelo kar 34 skladb. Prav tako je bila to edinstvena priložnost, da se zvezdnica pokloni resnično zvestemu občinstvu. Srčnost in predvsem hvaležnost vsem, ki jo tako ljubeče podpirajo, je 28-letnica izrazila z besedami: "Do danes sem imela možnost nastopiti v različnih državah in mestih. In srečna sem, ker lahko nastopam pred vami. Hvala vam iz srca, saj to ne bi bilo nikoli mogoče brez vas, ki spremljate moje delo. Rada vas imam in hvala vam!" Za piko na i je ob koncu koncerta na oder povabila še zvesto oboževalko Ano, komaj 6-letno deklico, ki je skupaj z njo zapela del skladbe Devet života. Zahvalila se je družini, ki jo je sinoči spremljala v dvorani in ob melodiji pesmi Sve po starom priklicala solze v oči sebi in mnogim v občinstvu.

Aleksandra Prijović je na oder povabila tudi 6-letnico. FOTO: Peter Cikač icon-expand