Aleksandra Prijović v Stožicah izpolnila obljubo o nepozabni zabavi

Srbska zvezdnica, ki je v zadnjem letu popolnoma osvojila Balkan, ni razočarala niti v Ljubljani. Aleksandra Prijović, ki sicer v Sloveniji ni gostovala prvič, je polni dvorani Stožice na začetku večera obljubila, da bo tokrat pripravila najboljšo zabavo, obljubo pa je držala, saj je bil večer poln čustev, občinstvo pa je prepevalo od začetka do konca.

O razprodanih koncertih zvezdnice se je po balkanu veliko govorilo, njeni oboževalci pa so komaj čakali, da pride tudi v Ljubljano. "S to svojo energijo je pokazal, kako lahko narediš nekaj neverjetnega," nam je pred koncertom povedala ena od obiskovalk koncerta, drug oboževalec pa, da ga spominja na mlajšo verzijo Cece ali Lepe Brene: "Zelo je damska za svoja leta. Čeprav je stara šele 28 let, je res dama." Obiskovalci, ki smo jih ujeli pred dvorano, so izpostavili njeno energijo, njen pristen stik z občinstvom, lep glas ter dejstvo, da vidno uživa na odru.

Čeprav se zdi, da je pevka zaslovela praktično čez noč, pa je za njo kar nekaj let truda in odrekanja: "Od 30 dni v mesecu, jih delam 25. Delam cel dan in noč. Čeprav delam to, kar imam rada, se od začetka do zdaj ni drastično nič spremenilo." Dodala je še, da se za vsak koncert posebej potrudi.