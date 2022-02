Alen Hass: Po naravi sem večni romantik

Alen Hass, ki smo ga spoznali kot člana skupine New Game Over in ga med drugim tudi spremljali v letošnji oddaji Slovenija ima talent, predstavlja svoj nov singel Srečna zdaj. Temu prilaga tudi videospot, ki tokrat predstavlja povsem nepričakovano zgodbo ljubezni.

Alen Hass, bivši član skupine New Game Over, ki smo ga letos lahko kot tekmovalca spremljali tudi v oddaji Slovenija ima talent, po krajšem premoru predstavlja nov glasbeni izdelek, energično pop skladbo Srečna zdaj. Med tem, ko je melodijo ustvaril Nermin Puškar in produkcijo prevzel Nace Jordan iz Studia 23, je za besedilo poskrbela Lina Rahne. "Besedilo je zelo čustveno, kar mi ustreza, saj sem po naravi večni romantik."

icon-expand Alen Hass predstavlja pesem Srečna zdaj. FOTO: Jernej Ogorevc

Kot nam je zaupal, mu je bila skladba tokrat podarjena kar sredi kave. "Do sodelovanje z Nerminom je prišlo povsem spontano. Poznava se že lep čas in večkrat mi pokaže tudi svoje demo posnetke. Za tem, ko sem izdal pesem Laži mi, sva se dogovorila za kavico, tekom druženja pa mi je pokazal tudi nov demo … kaj da rečem, slišano me je povsem prevzelo. Mojemu navdušenju ni bilo konca (smeh). Očitno je v tej reakciji prepoznal iskrenost, katero res zelo težko skrijem ter se odločil, da mi pesem kar podari. Še istega dne sem poklical svojega producenta Naceta in mu dejal, da se bomo mogli ponovno zapreti v studio."

icon-expand Alen Hass FOTO: Sara Gavranovič