Alen Hoheger: Video doda veliko vrednost glasbenemu izdelku

Od pojava MTV-ja je postal video pomemben del glasbene industrije. Skorajda ni glasbenika, ki se ob izidu svojega novega singla ne bi odločil, da ga predstavi še z videospotom, ob tem pa stremi k temu, da je ta čim bolj izviren in drugačen od že videnega. Glasbeni videospoti so tako postali poglavje zase, kot nam je povedal sogovornik in ustvarjalec video vsebin Alen Hoheger, pa so dodana vrednost glasbenemu izdelku.

Glasbeni videospoti že dolgo več niso nepomemeben del glasbene industrije. Njihove režije in produkcije se lotevajo tako hollywoodski igralci, glasbeniki sami kot tudi ustvarjalci video vsebin, ki so se kalili v ustvarjanju oddaj in zabavnih šovih. Eden teh je tudi Alen Hoheger, ki pravi, da se je njegova ljubezen do videa v resnici začela s fotografijo, pozneje pa se je začel ukvarjati z videoprodukcijo, ki mu omogoča, da je še bolj kreativen. V glasbenem svetu se ni znašel po naključju, saj je tudi sam velik ljubitelj glasbe, kot nam je še zaupal, pa mu je pomembno, da mu je pesem, za katero video dela, všeč, saj se na ta način lahko z glasbo bolj poveže in dobi navdih za samo zgodbo, ki jo prikaže v spotu.

Alen Hoheger je ustvarjalec video vsebin, v njegovem portfoliju pa so tudi glasbeni videospoti. FOTO: Marcel Laemmerhirt icon-expand

Od kod ljubezen do videa in posledično ustvarjanja le-teh? Ljubezen do videa in fotografije se je začela, ko sem dobil svoj prvi digitalni fotoaparat, ki ga še vedno z veseljem uporabljam. S tem prvim fotoaparatom sem začel odkrivati svet skozi objektiv, zajemal nepozabne trenutke in eksperimentiral z različnimi tehnikami. Moje zanimanje za medije me je nato vodilo na študij medijskih komunikacij, kjer sem pridobil temeljno znanje in veščine, ki so mi omogočile, da sem se lahko še bolj poglobil v ta čudoviti svet vizualnega ustvarjanja. Po zaključku študija sem svojo strast spremenil v poklic. Začel sem se profesionalno ukvarjati z videoprodukcijo, kar mi omogoča, da svojo kreativnost izražam skozi delo in hkrati ustvarjam vsebine, ki navdušujejo in navdihujejo druge. Vsak novi projekt je zame priložnost za učenje in rast, ter za raziskovanje novih pristopov in tehnik v svetu videa in fotografije.



Tvoja pot se je sicer začela z ustvarjanjem oddaj, šele pozneje si začel sodelovati tudi pri produkciji glasbenih videospotov. Kako to, da si se podal tudi v te vode? Res je, moja pot se je začela na lokalni televiziji, kjer sem snemal in montiral dogodke ter oddaje. Imel sem tudi priložnost sodelovati pri ustvarjanju dokumentarnih filmov, ki so bili del evropskega projekta. Kasneje sem svojo kariero nadaljeval v Ljubljani, kjer sem delal pri različnih produkcijah in začel snemati resničnostne šove. Ker mi snemanje teh ni bilo najbolj pri srcu, sem se osredotočil na druge projekte, kot so reklame, videospoti in promocijski videi, kjer je veliko več prostora za kreativnost. Kljub temu so mi izkušnje z resničnostnimi šovi dale širino pri ustvarjanju zgodbe, kar je zelo pomembno pri ustvarjanju kakršnekoli vsebine. Kako dobiš idejo za določen videospot? Idejo za videospot razvijem na podlagi besedila pesmi ter pogovorov z glasbeniki, da razumem pomen in ozadje besedila. Pomembno mi je, kaj želijo sporočiti in kakšno zgodbo želijo predstaviti občinstvu. Nato poskušam te ideje vizualno predstaviti gledalcem, s čimer glasbi dodam dodatno vrednost ter obogatitev doživetja.

Ti je pomembno, s kom sodeluješ in kakšno glasbo ta ustvarja? Ti mora biti izvajalčeva glasba všeč, da sprejmeš ponudbo in z njim ali njimi tudi sodeluješ? Definitivno mi je zelo pomembno, da je glasba, za katero ustvarjam video, všeč in da se lahko z njo osebno povežem. Ko mi je glasba blizu, lažje dobim navdihujoče in kakovostne ideje za videospot. Poleg tega, če imam ob sebi še odlično ekipo iz banda, s katerimi lahko sodelujem in izpopolnjujem koncept, je to resnično zmagovalna kombinacija. Sinergija med glasbo, mojo kreativno vizijo in sodelovanjem z bendom vodi do vrhunskih rezultatov, ki dodajo globino in vrednost končnemu izdelku. Kateri glasbeni projekt ti je do sedaj ostal najbolj v spominu in zakaj? Najbolj mi je v spominu ostal glasbeni projekt za video skupine Alo Stari, pri katerem sem sodeloval z mariborsko produkcijo Film Factory. Ekipa je bila resnično izjemna in obvladala svoje delo, kar je pripomoglo k temu, da je snemanje potekalo na zelo visokem nivoju. Čeprav je snemalni dan trajal zelo dolgo, smo kot vrhunska ekipa stisnili zobe in projekt uspešno izpeljali do konca. To je bil eden tistih trenutkov, ko sem resnično občutil moč ekipnega duha in predanosti. Končni rezultat je bil več kot odličen. Takšne izkušnje me opominjajo, zakaj obožujem svoje delo in kako pomembno je imeti okoli sebe prave ljudi, s katerimi lahko uresničiš svojo vizijo. Ta projekt mi ni le potrdil pomena strokovnosti in predanosti, ampak me je tudi osebno obogatil ter mi dal novo energijo za prihodnje izzive. Koliko spremljaš dogajanje na področju video produkcije v tujini in tudi v Sloveniji? Kako ocenjuješ slovenske glasbene videospote? Se ti zdi, da so zadosti cenjeni kot umetnost? Zdi se mi, da je slovenska produkcija na zelo visokem nivoju! imamo nekaj izjemnih produkcijskih hiš, ki se lahko kosajo s svetovno konkurenco in resnično opravljajo vrhunsko delo. Slovenski ustvarjalci izkazujejo neverjetno raven strokovnosti, inovativnosti in predanosti, kar se odraža v visokokakovostnih končnih izdelkih. Vendar pa obstaja velika razlika med tujino in domačo sceno, predvsem v proračunih, kar se nato opazi v končnem izdelku, še posebej pri uporabi različnih posebnih učinkov, napredne tehnologije in produkcijskih vrednosti. Medtem ko so proračuni v tujini pogosto večji, kar omogoča bolj dodelane vizualne in tehnične elemente, se slovenski ustvarjalci pogosto soočajo z izzivom, kako doseči podobne rezultate z omejenimi sredstvi. Kljub tem omejitvam pa slovenske produkcijske hiše s svojo kreativnostjo in iznajdljivostjo uspevajo ustvariti izjemne projekte, ki se lahko brez težav primerjajo s tistimi na globalni ravni.

Alen Hoheger: "Video doda veliko vrednost glasbenemu komadu, še posebej če je poseben in si ga ljudje zapomnijo." FOTO: Selina Roßmann icon-expand

Če bi imel možnost sodelovati s katerimkoli glasbenim izvajalcem na svetu in z njim ustvariti glasbeni video, kdo bi to bil? Definitivno bi izpostavil Rammstein. Njihovi videi so resnično na visokem nivoju tako vizualno kot v smislu pripovedovanja zgodb. Če bi kdaj imel priložnost sodelovati pri takem projektu, bi se mi uresničila ena od velikih želja. Njihova produkcija je vedno inovativna, drzna in navdihujoča, kar bi bil izjemen izziv in neprecenljiva izkušnja za vsakega video ustvarjalca. Kakšen projekt bi brez premisleka sprejel in katerega takoj zavrnil? Kakšne želje/zahteve bi ta moral vključevati, da bi se vsaka od teh dveh situacij zgodila? Kot sem že omenil, bi sodelovanje pri projektu z Rammsteinom sprejel takoj, ne glede na pogoje (smeh). Njihovi videi so na tako visokem nivoju, da bi bilo sodelovanje z njimi uresničitev ene mojih največjih želja. Zelo mi je pomembno, da je ekipa, ki me povabi k sodelovanju, profesionalna, a hkrati sproščena in kreativna. Pomembno je, da skupaj dodelamo idejo do popolnosti, da je končni izdelek vrhunski in da vsi uživamo v procesu snemanja. Težko bi rekel, katerega projekta ne bi sprejel, saj sem vedno odprt za nove izzive in priložnosti. Vendar pa bi verjetno snemanje cerkvenega zbora res preskočil. Vse ostalo bi še nekako šlo skozi, saj verjamem, da se iz vsakega projekta lahko naučimo nekaj novega in vsak projekt ponuja priložnost za kreativno izražanje in rast.

Alen Hoheger: "Zdi se mi, da je slovenska produkcija na zelo visokem nivoju!" FOTO: Osebni arhiv Alena Hohegerja icon-expand