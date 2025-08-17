Alen Islamović: Ko sem vnuke peljal na koncert skupine Bijelo Dugme, niso vedeli, kje so

Izvorni člani skupine Bijelo Dugme so se ob 50. obletnici delovanja zopet zbrali in odpravili na spektakularno turnejo Doživeti stoto. Začeli so v Sarajevu, kjer se je tudi začela njihova glasbena zgodba, konec tedna pa so obiskali Izolo.

Alen Islamović je za 24UR povedal, da je ključ do uspeha iskrenost. "Da pokažeš čustva. Tisti, ki smo pred mikrofonom, imamo najtežje delo, saj moramo peti te pesmi in dati svoja čustva na pladenj - kot natakar, ki ti prinese kavo," je dejal.