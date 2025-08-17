Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

Alen Islamović: Ko sem vnuke peljal na koncert skupine Bijelo Dugme, niso vedeli, kje so

Izola, 17. 08. 2025 16.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M. , Tjaša Železen , Simon Vadnjal
Komentarji
2

Pol stoletja delovanja je bil zadosten razlog, da so se zvezdniki formata Goran Bregović, Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa ponovno zbrali in vrnili na koncertna prizorišča. Ta konec tedna so v sklopu turneje, imenovane Doživeti stoto, navdušili s svojimi številnimi uspešnicami v Simonovem zalivu v Izoli. Jugonostalgija, tudi kakšna jugoslovanska zastava in predvsem mladi v prvih vrstah so zaznamovali njihov povratek.

Izvorni člani skupine Bijelo Dugme so se ob 50. obletnici delovanja zopet zbrali in odpravili na spektakularno turnejo Doživeti stoto. Začeli so v Sarajevu, kjer se je tudi začela njihova glasbena zgodba, konec tedna pa so obiskali Izolo.

Alen Islamović je za 24UR povedal, da je ključ do uspeha iskrenost. "Da pokažeš čustva. Tisti, ki smo pred mikrofonom, imamo najtežje delo, saj moramo peti te pesmi in dati svoja čustva na pladenj - kot natakar, ki ti prinese kavo," je dejal.

Kot je povedal, je na koncerte že pripeljal svoje vnuke. "Da slišijo, kaj dela njihov dedek - kako poje, kaj poje ... Ko so to videli, jih je po hčerinih besedah preplavil tak adrenalin, da niso vedeli, kje so. Poznali so skladbe, ampak to je bil takšen žur, da ni bilo normalno," je povedal glasbenik. Kot sklene, skupino k nadaljevanju skupne kariere vodi ljubezen do glasbe in rock'n'rolla.

Preberi še 'Biografija pride, ko bo manj koncertov in več časa'

V duhu praznovanja okrogle obletnice skupina načrtuje kar 50 koncertov na 50 različnih lokacijah – od znanih mest bivše Jugoslavije do odrov po svetu. Močnejši kot kadarkoli se vračajo po skoraj dveh desetletjih od zadnje turneje, ki je leta 2005 v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu privabila več kot 200.000 gledalcev.

bijelo dugme obletnica turneja
Naslednji članek

V kinematografe prihaja dokumentarec o Depeche Mode

SORODNI ČLANKI

'Biografija pride, ko bo manj koncertov in več časa'

Skupina Bijelo dugme s pesmijo razburila del hrvaške javnosti

Umrl je Vlado Pravdić, nekdanji klaviaturist skupine Bijelo Dugme

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ročak
17. 08. 2025 16.58
+1
Njihovega najboljšega pevca ni bilo zraven, zame to ni isti bend.
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
17. 08. 2025 17.44
Hočeš rečt ... Željko Bebek .. !
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089