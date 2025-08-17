Alen Islamović: Ko sem vnuke peljal na koncert skupine Bijelo Dugme, niso vedeli, kje so

Izvorni člani skupine Bijelo Dugme so se ob 50. obletnici delovanja zopet zbrali in odpravili na spektakularno turnejo Doživeti stoto. Začeli so v Sarajevu, kjer se je tudi začela njihova glasbena zgodba, konec tedna pa so obiskali Izolo.
Alen Islamović je za 24UR povedal, da je ključ do uspeha iskrenost. "Da pokažeš čustva. Tisti, ki smo pred mikrofonom, imamo najtežje delo, saj moramo peti te pesmi in dati svoja čustva na pladenj - kot natakar, ki ti prinese kavo," je dejal.
Kot je povedal, je na koncerte že pripeljal svoje vnuke. "Da slišijo, kaj dela njihov dedek - kako poje, kaj poje ... Ko so to videli, jih je po hčerinih besedah preplavil tak adrenalin, da niso vedeli, kje so. Poznali so skladbe, ampak to je bil takšen žur, da ni bilo normalno," je povedal glasbenik. Kot sklene, skupino k nadaljevanju skupne kariere vodi ljubezen do glasbe in rock'n'rolla.
V duhu praznovanja okrogle obletnice skupina načrtuje kar 50 koncertov na 50 različnih lokacijah – od znanih mest bivše Jugoslavije do odrov po svetu. Močnejši kot kadarkoli se vračajo po skoraj dveh desetletjih od zadnje turneje, ki je leta 2005 v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu privabila več kot 200.000 gledalcev.
