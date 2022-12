Alen Islamović: Preživel burne čase, a nič ne bi spremenil

Če bi se hotel ukvarjati z glasbo v tujini, bi moral biti tam rojen. Odlično moraš poznati jezik, mestno in ulično življenje, ne moreš kar oditi nekam kot izoblikovana oseba in reči, tukaj sem, naučil vas bom rokenrola. V tujini moraš živeti njihovo življenje, mi pa smo bili fantje iz komunistične države, vzgojeni po drugačnih življenjskih principih in razmišljanjih. Da bi jim tam prodali naš "štos", ni bilo ravno lahko ...

Moje otroške sanje so bile, da bi bil nogometaš, a so se takrat dekleta bolj malo smukala okoli njih. Ko pa sem v mestnem parku videl nekega mulca s kitaro in nekaj deklet okoli njega, sem pomislil, da bi me to utegnilo zanimati.

V Stožicah nas torej čakajo vsem dobro poznane uspešnice, kot so: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, Selma, Hajdemo u planine, Nakon svih ovih godina, Đuđevdan, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac, Lipe cvatu, Ružica si bila, Napile se ulice in številne druge. Alen Islamović pa nam je pred koncertom povedal nekaj več o starih časih in svoji bogati karieri.

Islamović je bil najprej v zasedbi Divlje jagode, potem nekaj let v Bijelo dugme, krepkih trideset let pa je tudi na poti uspešne samostojne kariere.

Potem ko je Tifa odšel v vojsko, ste se pridružili zasedbi Bijelo dugme, posneli dva albuma, nato pa je vaša bolezen prekinila turnejo, bend pa je prenehal delovati. Vam je bilo žal, kako gledate na leto 1988, ko ste se razšli?

Tisti čas je dišal po mračnih stvareh, Jugoslavija je razpadala, kuhalo se je nacionalno sovraštvo, rožljalo se je z orožjem in Dugme ni imelo več komu igrati. Ljubezen med narodi je izginila in vohalo se je najhujšo stvar, ki bi se mogla zgoditi, in to je vojna. Razpad skupine, v kateri so bile različne narodnosti, je moral priti že zaradi okolja, v katerem smo delovali, ne zgolj zaradi razprtij med nami.

Nato ste začenjali s samostojnimi karierami, vaša traja že več kot trideset let. Kako gledate nazaj, na svojo glasbeno pot, vam je katero obdobje ljubše, kdaj je bilo največ rokenrola, v 80. ali 90. letih?

Vse moje poteze in koraki, ki sem jih naredil, so bile moje odločitve in zdi se mi, da sem jih naredil pravilno. Če ne bi bile, moja kariera ne bi bila dolga štirideset let, nekateri so bili do mojih odločitev kritični, a predvsem tisti, ki ne poznajo glasbenega sveta in tega načina življenja. Veliko je odrekanj v življenju glasbenika, kot pravi ljudski pregovor: ni vsakomur delo peti po vasi.

Nekateri so rekli, da ste se šestnajst let kasneje zbrali zaradi denarja, a je bila vseeno dobra odeja, da se združite vsi trije pevci in izvedete koncerte v Beogradu, Zagrebu in Sarajevu. Kako se spominjate leta 2005, ko vas je poslušalo več kot dvesto tisoč ljudi, kakšna čustva so bila takrat v zraku?

To je se preprosto moralo zgoditi in takrat bi morali zgodbo zaključiti. Dugme ima za seboj bogato zgodbo, ki so jo ustvarile pesmi, hrup, gneča, nemiri, vse to je bilo preslikano iz tujine, a v prostor komunizma. Ti koncerti so mi vlivali upanje, da je ljubezen med ljudmi ostala tudi po strašni vojni.

Kasneje ste imeli koncerte po Sloveniji in povsod po bivši Jugoslaviji, bili so odlični koncerti. Kaj pa se je zgodilo potem, slaba volja, ste se skregali zaradi denarja ali stvari niso delovale zaradi medosebnih nesoglasij?

Težko je bilo obdržati tako zasedbo skupaj, ker je imel vsak izmed nas svojo kariero, nekdo zelo uspešno, drugi pa bolj skromno.