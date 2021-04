Alen Zabasu v prvem solo videospotu nastopil z zaročenko

"Že dolgo časa sem si želel unikatno poslikavo kitare in v tej želji sem iskal umetnike, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri poslikavi. Ker jih velika večina še ni slikala na instrumente, so mi predlagali, da poiščemo nekoga, ki se je že ukvarjal s takim projektom. Tako sem razširil iskanje in prišel do članka mlade slikarke Neže Erjavec, ki je s svojimi prelepimi deli olepšala veliko zidov in lesenih predmetov. Takrat sem takoj pregledal vsa njena dela in bil prepričan, da je ona gotovo prava oseba za ta projekt. Kontaktiral sem jo in ji predstavil idejo in takoj je bila pripravljena na sodelovanje," je za 24ur.compovedal Alen in dodal, da si je motiv sončnega zahoda izbral, ker ve, da si vsak glasbenik, ko zapre oči, predstavlja nek svoj svet, kjer mu je lepo in od koder izvira energija za ustvarjanje: "Pri meni je ta kraj morje, obala, sončni zahod, saj je že od otroštva dalje to zame kraj inspiracije, sprostitve in nabiranja energije. Sedaj vsakič, ko primem v roke kitaro in zaigram, občutim del te energije, kot da sem tam, kar mi daje dodatno energijo za interpretacijo."

O poslikavi na kitaro pa je za naš portal spregovorila tudi umetnica Neža: "Najprej sem bila malo v dvomih, ker nisem še nikoli slikala na kitaro. Zdel se mi je zanimiv izziv, da preizkusim nekaj novega, zato sem mu odgovorila, da mi lahko zaupa svojo kitaro." Neža in Alen sta skupaj dokončala idejo, kakšen sončni zahod naj bo na kitari."To je bil moj prvi poskus slikanja na kitaro. Kot sem že omenila, sem bila v dvomih, kako bo izpadlo, ker je kitara polakirana in na lak se oljne barve ne primejo. Razmišljala sem, da bi slikala z akrilnimi barvami, potem sem malo raziskala po internetu in ugotovila, da je najboljše, da lak malo pobrusim in nanesem sloj primarne barve kot na platno. Vesela sem, da sem lahko delala z oljnimi barvami, ki so moj najljubši medij za slikanje pokrajin."