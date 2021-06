Alenka Godec kar z vlakom do morja

Pred več kot desetletjem, natančneje leta 2008, je izšel album So najlepše pesmi že napisane. Album se je s svojimi trinajstimi modernimi priredbami slovenskih zimzelenih zasidral na prvem mestu lestvice najbolj prodajanih albumov in tam ostal kar 60 tednov, skladba Vsak je sam pa je postala najbolj predvajana skladba na radijskih postajah v Sloveniji.

Izjemna vokalna interpretacija Alenke Godec in sveža inštrumentalna preobleka Janija Haceta sta ustvarila izdelek, ki se mu je bilo težko upreti. Na prvem albumu iz sage So najlepše pesmi že napisane najdemo zaklade iz slovenske glasbene zakladnice – priredbe pesmi Danes bo srečen dan, ki jo je v originalu zapel Tomaž Domicelj, Maja z biseri (Janez Bončina Benč), Vsi ljudje hitijo (Neca Falk), Dekle iz zlate ladjice (Ditka Haberl) in ostale bisere slovenske popevke.

icon-expand Alenka Godec

Dve leti kasneje, leta 2010, je izšel še drugi del albuma, So najlepše pesmi že napisane II. Na njem najdemo pesmi Življenje je lepo, Ti si moja roža (Videosex) in Ne bom pozabil na stare čase (Faraoni). Kmalu bo izšel še tretji album, So najlepše pesmi že napisane III, ki ga bo ustvarila preverjena, zmagovalna ekipa, ki je sodelovala že pri prvih dveh izdelkih.

Tudi ta album bodo krasile sodobne izvedbe nepozabnih melodij, ki marsikoga nostalgično popeljejo v preteklost. Iskrena sporočila, ki jih prenašajo uspešnice, so že v preteklosti dosegle srca starih in mladih in gotovo tudi tokrat ne bo nič drugače.

Po enajstih letih bo luč sveta ugleda nova pošiljka 'evergreenov'. Prvi singel bo skladba Gremo na morje, ki jo je v originalu davnega leta 1974 prepeval Zoran Crnković in se je v zgodovino slovenske popularne glasbe zapisala kot eden največjih poletnih hitov.

Za singel je nastal tudi videospot, ki ga je ekipa posnela na potovanju iz notranjosti Slovenije na morje, in to kar z vlakom.