Alenka Gotar in Anže Šuštar: To je pesem za vse, ki še verjamejo v ljubezen

"S to pesmijo bi se rada zahvalila vsem dobrim ljudem, ki ste nama stali ob strani, da nisva obupala! To je pesem za vse dobre ljudi tega sveta, ki še verjamejo v ljubezen," je ob izidu pesmi povedala operna pevka mag. Alenka Gotar.

Alenka Gotar in njen mož Anže Šuštar sta posnela priredbo pesmi Baby it,s cold outside, ki velja za eno izmed najbolj znanih svetovnih božičnih klasik.

Anže in Alenka se predstavljata z božično klasiko Baby it's cold outside.

Pesem je leta 1944 napisal Frank Loesser, ki jo je prepeval skupaj s svojo ženo. Pesem je kasneje leta 1949 uspela kot naslovna pesem v romantični komediji Neptune's Daughterin bila istega leta nagrajena tudi z oskarjem za najboljšo originalno pesem. Pesem so vse do danes posneli že mnogi svetovni glasbeniki, kot so Louis Armstrong, Dean Martin, Ray Charles, Tom Jones, Rod Steward, Bonie Tyler, Lady Gaga in drugi.

"Ker je bila pesem napisana za moža in ženo, sva jo posnela tudi midva kot darilo Sloveniji in svetu ter oboževalcem, ki naju tako lepo sprejemajo in radi poslušajo. To je priredba, ki sva jo naredila za veselje, da pogreje dušo! Nikoli, ampak res nikoli še nisva v javnosti nastopila tako sproščeno, iskreno, zabavno, tako intimno ... Taka sva v resnici in nič drugačna. Rada se imava in neskončno rada sva duhovita ter zabavna," je bila iskrena pevka.

Vokale sta zakonca posnela pri producentu Petru Penku, kamero in montažo videospota pa sta zaupala Nejcu Velkavrhu. "Nejc je vrhunsko talentiran mladenič, o katerem bomo še veliko slišali," še doda za konec.