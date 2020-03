'Morala sva najti pogum, da sva pred svetom priznala, da se ljubiva'

"Vse ovire, ki nam jih življenje postavi na našo pot, so tam z določenim razlogom in namenom, da v nas prebudijo ljubezen do nas samih, do sočloveka ter da v nas prebudijo moč in pogum, s katerim premagamo te ovire. V življenju je vedno vse tako, kot mora biti in čisto nič drugače ... samo, včasih nam je to všeč in včasih ne... treba je samo sprejeti vse, kar nam življenje 'vrže pred nos' in se s tem soočiti in na koncu bo vedno vse prav."

Pesem govori o tem, da ne smemo nikoli obupati nad življenjem in ljubeznijo. Če zares močno in z vsem srcem verjamemo vase in v ljubezen, potem lahko premaknemo gore, premikamo meje in dosežemo prav vse.

"Po zadnji pesmi 'Vržem sidro, kjer si ti', ki je med poslušalci požela kar lep uspeh in prejela veliko pozitivnih odzivov, sva se odločila, da je čas za novo pesem. Vzela sva si čas in napisala pesem Love can win ...Tukaj je treba poudariti, da večino pesmi napiševa na temo najinega osebnega življenja, zato tudi tukaj ni bilo težko najti navdiha, saj sva v borbi za najino ljubezen doživela veliko hudega, pa seveda tudi ogromno lepega," sta Alenka Gotar in Anže Šuštar povedala ob izidu nove pesmi, čudovite balade Love can win(v prevodu Ljubezen lahko zmaga).

"Pesem je seveda osebnoizpovedna, saj sva tudi midva morala najti v sebi moč in pogum, da sva pred svetom priznala, da se ljubiva in da nama tega nihče nima pravice prepovedati in vzeti. Bilo je težko, res težko ... Pet let si nisva upala na oder, se pokazati javnosti, saj sva imela občutek nezaželenosti ... ampak sva zdržala, kljub vsem polenom, napadom, blokadam in poniževanjem, sva še vedno tu, pokončna in močna z najinim malim sončkom Nikolasom ... ker sva z vsem srcem verjela vase in v najino ljubezen. Jaz se vedno ravnam po citatu iz mojega ljubega filma: 'Ni bistvo v tem, kako močno udarjaš. Bistvo je v tem, koliko udarcev lahko sprejmeš in se še vedno pomikaš naprej ... koliko lahko preneseš in še vedno lahko stojiš' ... midva sva to zmogla."

Pesem je dobila tudi minimalističen, a s čustvi nabit videospot. "Idejo za videospot je dala Alenka, ki ji brezpogojno zaupam, saj je prava zakladnica znanja in izkušenj, zato je tudi tokrat snemanje potekalo popolnoma brez zapletov in z dobro pozitivno energijo, saj vsi, ki sodelujemo v ekipi, vemo, da Alenka dobro ve, kaj dela. Ne bi pa seveda šlo brez najinih zvestih prijateljev, ki nama zvesto stojijo ob strani in verjamejo v naju. Vesela sva, da lahko sodelujeva s tako odlično ekipo, kot so najin glasbeni producent Peter Penko in brata Švigelj iz produkcije Sviglo production," je še povedal Anže.