Aleš Klinar z novo poskočno skladbo

Meta , s priimkom Fizika , je brhko slovensko dekle, ki jo s pesmijo osvajata dva izkušena, starejša godca Dimek in Klinči . Meta se ne zmeni za njune ljubezenske izlive in svoje srce raje podari bogatemu 'kretenu', ki ima svoj vinograd in skupaj z njim pije špricerje.

Za skladbo Meta so Dimek, Klinči in Meta (Karmen Klinc), pod režisersko taktirko Mirka Simiča posneli tudi videospot, v katerem so pod vodstvom svetovnih plesnih koreografov pokazali vse svoje plesne sposobnosti. Plesnih korakov so se učili ob gledanju oddaj Zvezde plešejo, nekaj gibov pa so pobrali od Michaela Jacksona in Franca Koširja.The Dik Brothers sta prepričana, da bo Metin ples vsaj toliko popularen, kot 'Lambada' in 'Račke'.