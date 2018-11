'Aleš, nekoč, nekje se še srečava'

"Z Alešem sva skupaj preživela magičnih sedem let. Ves čas je ustvarjal, na začetku s svojo skupino Bard, kasneje pa je pisal poezijo. Pogrešala bom njegove tople objeme, iskriv pogled in najine pogovore o življenju. Skupaj sva se marsikaj naučila, odrasla. Po treh letih sva dobila čudovito hčerko Avio Luno, bistro in navihano, ki že pravi, da bo "igrala na vse očijeve kitare". Ostal boš v najlepšem spominu in vem, da se nekoč nekje, še srečava. Sonce moje, sonce Lunino, sij nama še naprej. Od vedno, za vedno,"je nekaj misli strnilo njegovo dekle Anja Armič .

"Bil je izredno močna, karakterna osebnost. Umetniško neomajna duša, ki se je skrivala v njem, ni bila videna navzven, vse svoje emocije je zapisal ali uglasbil. Brez prostituiranja, zgolj on v surovi izvedbi. Le redkim je bilo dano, da so se z njim dejansko povezali. Žal se ne da zlesti v njegovo kožo in razmišljati kot on. Žal ..."je razmišljal kitarist Nietov Robert Likar.

"Vedno v ozadju, tih, skromen, delaven, pameten, trezen. Ko smo vsi pili, kadili in žurirali, je on živel zdravo. Ko nismo vedeli, kaj bi sami s sabo, je on delal, vadil kitaro, delal in spet vadil kitaro. Ko smo pavzirali na faksu in iskali svojo pot, je on že služil svoj denar. In ko smo imeli že skoraj vsi za sabo ločitve, razhode, razočaranja in druge dokaze, da smo si življenje slabo začrtali, se je on končno odločil in si ustvaril prisrčno družinico. Bila sem ponosna, da ga poznam. Bil je edini med nami, ki je bil v sebi zares trden in stabilen in zdrav in je dajal občutek, da bo večno živel. Nemogoče, nemogoče. Življenje, polno si šokov. Aleš, srečamo se med zvezdami,"je na Facebooku zapisala astrologinja Ema Kurent.