Alex Mladenov: Booker glasbenemu izvajalcu prihrani veliko časa in stresa

Kaj je bookerjevo delo in kako si se ti prvič srečal z njim?

Booker skrbi za koncertni del izvajalca. Njegovo delo je iskanje nastopov, komunikacija z organizatorji, usklajevanje terminov, pogajanja o pogojih nastopa, logistika in dolgoročno načrtovanje koncertne aktivnosti. Sam sem se s tem prvič srečal povsem spontano – kot glasbenik. Ko veliko nastopaš, takoj opaziš, da za dobro izvedenim koncertom stoji ogromno organizacije, telefonskih klicev, usklajevanj in odnosov z ljudmi. Začel sem z opravljanjem delovnih nalog bookerja pri glasbenih skupinah, s katerimi sem igral, kasneje pa je to preraslo v profesionalno delo bookerja in glasbenega menedžerja tudi za druge izvajalce.

Alex Mladenov kot booker na slovenski glasbeni sceni deluje že več let. FOTO: Marko Alpner

Zakaj glasbeni izvajalci potrebujejo bookerja? Kaj jim ta olajša in zakaj?

Glasbenik je umetnik, ki ustvarja glasbo. Svojo energijo vlaga v ustvarjanje, vaje, nastope in stik z občinstvom. Umetniki so velikokrat nespretni ali neprimerni za izvajanje nalog bookerja. Booker izvajalcu prihrani veliko časa in stresa, saj ima znanje in pregled nad glasbenim dogajanjem v Sloveniji. Ključne kompetence agenta za rezervacije so: poznavanje in ustvarjanje stikov z organizatorji dogodkov, razumevanje povpraševanja in ponudbe na glasbeni sceni ter grajenje vizije posameznega izvajalca. Veliko časa namenim komunikaciji z organizatorji, spremljanju trga, usklajevanju terminov in jasnim ter profesionalnim dogovorom. Dober booker mora razmišljati nekaj korakov vnaprej.

Kako se ti lotiš svojega dela kot booker?

Z veseljem. Najprej želim spoznati, kdo je izvajalec, kakšno glasbo ustvarja, kakšno občinstvo želi nagovarjati in kako mu pomagati, da čim hitreje in čim lažje doseže svoje cilje. Glede na oceno pripravim načrt, ki vsebuje informacije, kateri tipi dogodkov so zanj primerni, v katerih regijah ima največ potenciala, kako pogosto naj nastopa in kako naj gradi prepoznavnost.

"V glasbeni industriji je poleg kakovosti zelo pomembno dobro ime in ugled glasbenega izvajalca," pravi Alex. FOTO: Jan Jekovec

Kako pomembne so pri tvojem delu zveze in izkušnje?

Najbolj pomembni so odnosi in zaupanje. Izkušnje in poznanstva omogočijo prepoznavanje dobrih priložnosti, uvid možnih zapletov in določitev vrednosti glasbene storitve. V glasbeni industriji je poleg kakovosti zelo pomembno dobro ime in ugled glasbenega izvajalca.

S kom vse sodeluješ oziroma si sodeloval in kako je prišlo do tega?

Sodelujem z različnimi uveljavljenimi slovenskimi izvajalci kot tudi z mlajšimi ustvarjalci – bodočimi zvezdami. Večina sodelovanj je nastala zelo spontano skozi dolgoletno udejstvovanje na glasbeni sceni. Trenutno ekskluzivno zastopam glasbene izvajalce: MRFY, Masayah, Kingston in Slavko Ivančić. Pri zadnjih dveh igram bas kitaro in pojem spremljevalne vokale. Sodelujem pa tudi z vsemi ostalimi aktivnimi glasbenimi izvajalci na slovenski sceni. Uspeh je v povezovanju.

Alex ne stoji le za odrom. Kot basista ga lahko poslušate s skupino Kingston in v spremljevalni zasedbi Slavka Ivančića. FOTO: Matic Kutin

S kakšnimi izzivi se srečuješ kot booker? Si imel kdaj kakšno slabo izkušnjo?

Največji izziv je usklajevanje pričakovanj vseh vpletenih – izvajalcev, organizatorjev, tehnične ekipe in občinstva. Velikokrat se stvari spreminjajo v zadnjem trenutku: odpovedi dogodkov, vremenske razmere, logistične težave ali tehnične omejitve. Seveda sem imel tudi slabe izkušnje. Vsak, ki dela veliko koncertov, se je že srečal z neizpolnjenimi dogovori, zamudami pri plačilih ali neprofesionalno organizacijo.

Veliko glasbenih izvajalcev meni, da lahko delo bookerja, PR-ovca in menedžerja opravljajo kar sami, nato pa ugotovijo, da temu ni tako. Kako bi jim ti razložil, da gre za tri različne funkcije in zakaj se splača poiskati nekoga, ki jih opravlja?

Vsako delovno področje zahteva svoje znanje, udejstvovanje in sposobnosti. Nemogoče je pričakovati, da se umetnik spopade s tehničnim izzivom na enak način kot oseba z bolj izkustvenim delovanjem. Vse tri funkcije se sicer prepletajo, vendar zahtevajo različna znanja, kontakte in način razmišljanja.

Tudi sam si glasbenik, ki veliko nastopa. Kako pomembna je ekipa v ozadju, ki spremlja glasbenega izvajalca in zakaj?

Ekipa v ozadju je izjemno pomembna, saj so tehniki, organizacija, booking, management, promocija in logistika temelj vsakega resnega koncerta. Za izvedbo odličnega koncerta je zaslužen tako glasbeni izvajalec na odru kot ekipa za njim.

Alex o delu bookerja: "Največji izziv je usklajevanje pričakovanj vseh vpletenih – izvajalcev, organizatorjev, tehnične ekipe in občinstva." FOTO: Vid Murnik

V tujini bookerji, PR-ovci in menedžerji večinoma delujejo v sklopu glasbene založbe, pri nas pa je situacija nekoliko drugačna. Kako bi opisal delo v glasbeni industriji pri nas in kako urejeno je to področje? Se v Sloveniji lahko preživljaš zgolj od tega, da si booker?