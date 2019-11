Alex Volasko navdih za novo pesem dobil pri zaročenki Saši

Kako je dobil idejo za pesem, je za 24ur.com povedal tako: "Bila je prav zabavna anekdota. Saša mi je že dolgo časa govorila, naj napišem novo pesem, a nisem imel idej. Nato je predlagala naj napišem pesem o njej in tako je nastala Pesem o tebi."

S svojo izbranko je glasbenik sicer že predstavil skupni duet V dobrih stvareh, ki sta ga predstavila lasnega decembra okoli božiča:"Nekaj idej o novem duetu že imava, saj sva si za cilj postavila, da bova okoli božiča vsako leto predstavila skupno pesem. Če bosta ideja in skladba pravi, bova posnela."

Dodal je še, da mu trenutno veliko časa vzamejo priprave na nastope in vaje za šov Znan obraz ima svoj glas, zato večjih projektov do konca leta najbrž ne bo. "Glasba nastaja sproti, mogoče pa do konca leta res predstavim še kakšen duet," je za konec povedal Alex.