Ali bi Nicki Minaj sodelovala s Taylor Swift?

Priljubljena raperka Nicki Minaj je na družbenem omrežju X izrazila spoštovanje do glasbene kolegice Taylor Swift . V daljšem zapisu je dejala, da si uspeh zasluži, saj da se med ustvarjanjem glasbe za več mesecev, celo let, umakne izpred oči javnosti ter da se nato vedno vrne z odlično glasbo.

Ne le do Taylor, raperka občudovanje goji tudi do pevkinih oboževalcev. Po njenih besedah so namreč zelo zvesti in Swiftove nikoli ne zapustijo. "Ko opazujem njo in njene oboževalce, lahko črpamo navdih." Na vprašanje enega izmed uporabnikov, ali bi kdaj združila glasbene moči s Taylor Swift, pa je reperka preprosto odgovorila: "V trenutku."

Nicki Minaj, ki je nedavno izdala album z naslovom Pink Friday 2, je prodala rekordno število vinilnih plošč in tako presegla dosežek, ki ga je z albumom Midnights preteklo leto dosegla Taylor. Raperka, ki se je z uspehom pohvalila na družbenem omrežju X , je hitro utišala tiste, ki so poudarjali tekmovalnost med izvajalkama. Poudarila je, da Taylor Swift zelo spoštuje kot izvajalko in žensko v industriji.

Raperka je sicer v preteklosti večkrat poudarila, da del svojega uspeha pripisuje prav Taylor Swift, ki je pred leti svojim oboževalcem dejala, da je ena izmed njenih najljubših pesmi Super Bass, hit, ki je Nicki Minaj nato izstrelil med zvezde.