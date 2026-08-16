'Ali bo na odru kmalu stala le še ena?'

Po navdihu korejskih pop glasbenih skupin ustanovljena globalna senzacija Katseye ponovno dviga prah. Po večmesečni odsotnosti Švicarke Manon Bannerman se je iz zdravstvenih razlogov iz javnosti umaknila še Filipinka Sophia Laforteza. Šestčlansko z grammyjem nominirano dekliško zasedbo ob izidu albuma Wild na nastopih tako zastopajo zgolj še štiri dekleta.
Daniela, Yoonchae, Megan in Lara so v oddaji Today poudarile, da stojijo za odsotnima članicama in da se bodo med seboj vselej podpirale. "Rade se imamo." Spregovorile so tudi o novem albumu in dejale, da ta raziskuje številne teme, tudi temo duševnega zdravja, ki je "zelo pomembna".
"Mislim, da je to nekaj, s čimer se spopada veliko ljudi, in zelo lahko je, da nas opazujejo od zunaj in si mislijo: 'O moj bog, saj imajo vse urejeno in vse pod nadzorom.' V resnici pa smo samo skupina deklet, ki še vedno odraščajo in se še vedno trudijo najti same sebe ter dozoreti," je dejala Megan.
Dekleta, ki po vzoru korejske glasbene industrije na dan trenirajo po več ur, so poudarila, da se zavedajo, kako pomembno si je vzeti čas za počitek. "Mislim, da je nekaj, kar se pogosto spregleda, a je zelo pomembno, preprosto to, da si vzameš čas zase in se zdraviš od znotraj, pa tudi navzven," je še povedala Megan.
Spomnimo, skupina je Manonin začasni premor oznanila februarja, ko je v izjavi dejala, da se bo 24-letnica umaknila iz "skupinskih dejavnosti, da bi se osredotočila na svoje zdravje in dobro počutje". Kasneje je oboževalce sicer zaskrbelo dejstvo, da je pevka iz opisa profila na Instagramu odstranila ime skupine, a je 24-letnica javnost pomirila z besedami, da je z glasbeno založbo v stiku ter da se počuti dobro.
Da tudi sama potrebuje odmor, je pred nekaj dnevi nato sporočila še Sophia. "Čeprav si Sophia zelo želi nastopati skupaj s svojimi članicami, bodo zdravje, varnost in dolgoročno dobro počutje naših umetnic vedno ostali naša najvišja prioriteta," so sporočili predstavniki skupine.
Globalna dekliška skupina je po zgolj dobrem letu delovanja že prejela prestižno grammyjevo nominacijo in večkrat slavila na podelitvi ameriških glasbenih nagrad.
K-pop ali korejski pop je glasbena zvrst, ki izvira iz Južne Koreje in je v zadnjih desetletjih prerasla v globalni kulturni fenomen. Zanj so značilni izjemno visoka produkcijska kakovost, zapletene in sinhronizirane koreografije, vizualno privlačni glasbeni videospoti ter močan poudarek na estetiki in modi. Izvajalci, pogosto imenovani 'idoli', so deležni večletnega intenzivnega usposabljanja v petju, plesu in nastopanju, preden sploh stopijo na oder, kar ustvarja zelo disciplinirano in tekmovalno okolje v glasbeni industriji.
Nagrade grammy so najprestižnejša priznanja v glasbeni industriji, ki jih vsako leto podeljuje ameriška Akademija za snemalno umetnost in znanost. Ustanovljene so bile leta 1959 in veljajo za glasbeni ekvivalent filmskim oskarjem. Nominacija ali osvojitev grammyja pomeni priznanje s strani glasbenih strokovnjakov in kolegov, kar umetnikom prinaša veliko medijsko pozornost, večjo kredibilnost ter pogosto tudi komercialni uspeh na svetovnem trgu.
Idolska kultura se nanaša na sistem ustvarjanja glasbenih zvezd, kjer so izvajalci pod strogim nadzorom glasbenih agencij. Te agencije skrbijo za vsak vidik kariere izvajalca, od njihovega glasbenega stila in koreografij do javne podobe in osebnega življenja. Ta sistem pogosto zahteva popolno predanost in dolge ure treningov, kar lahko vodi do izjemnih uspehov, a hkrati predstavlja velik pritisk na duševno in fizično zdravje mladih umetnikov, ki so nenehno pod drobnogledom javnosti in oboževalcev.
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