'Ali bo na odru kmalu stala le še ena?'

Po navdihu korejskih pop glasbenih skupin ustanovljena globalna senzacija Katseye ponovno dviga prah. Po večmesečni odsotnosti Švicarke Manon Bannerman se je iz zdravstvenih razlogov iz javnosti umaknila še Filipinka Sophia Laforteza . Šestčlansko z grammyjem nominirano dekliško zasedbo ob izidu albuma Wild na nastopih tako zastopajo zgolj še štiri dekleta.

Daniela, Yoonchae, Megan in Lara so v oddaji Today poudarile, da stojijo za odsotnima članicama in da se bodo med seboj vselej podpirale. "Rade se imamo." Spregovorile so tudi o novem albumu in dejale, da ta raziskuje številne teme, tudi temo duševnega zdravja, ki je "zelo pomembna".

"Mislim, da je to nekaj, s čimer se spopada veliko ljudi, in zelo lahko je, da nas opazujejo od zunaj in si mislijo: 'O moj bog, saj imajo vse urejeno in vse pod nadzorom.' V resnici pa smo samo skupina deklet, ki še vedno odraščajo in se še vedno trudijo najti same sebe ter dozoreti," je dejala Megan.

Dekleta, ki po vzoru korejske glasbene industrije na dan trenirajo po več ur, so poudarila, da se zavedajo, kako pomembno si je vzeti čas za počitek. "Mislim, da je nekaj, kar se pogosto spregleda, a je zelo pomembno, preprosto to, da si vzameš čas zase in se zdraviš od znotraj, pa tudi navzven," je še povedala Megan.