Ali je bil finale Evrovizije zrežiran?

Klemen Slakonja je med evrovizijskim dogajanjem na domačih tleh začutil veliko podporo poslušalcev, nič kaj drugače ni bilo niti v Švici. "Ja, ljudje so nas ustavili na ulici, druge delegacije so bile navdušene nad našim nastopom in potem tudi šokirane, ker se nismo uvrstili v finale. Do nas je celo prišla informacija, da nas je ena žirija postavila na prvo mesto, ena pa na tretje mesto, ampak glasovi žirije na koncu niso šteli," je povedal letošnji slovenski predstavnik, ki je finale hudomušno označil za kuhinjo.

Skozi celotno pot pa mu je ob strani stala zaročenka Mojca Fatur, o kateri govori njegova balada. Igralki, ki je nastopila skupaj s svojim izbrancem, je tekom tekmovanja pod kožo zlezla tudi skladba našega zahodnega soseda. "Zelo je težko, ker se je kdaj zgodilo, da mi je bila kakšna pesem zelo všeč, pa mi nastop ni bil, ali pa obratno, pesem mi je bila bedna, pa mi je bil nastop fantastičen. Pesem, ob kateri sem uživala, ko sem pela zraven, je bila od Italijana," je povedala.

Letos se je zmage razveselil 24-letni Avstrijec JJ, ki je Evropo prepričal z operno balado Wasted Love. Od vseh tekmovalcev je bil kontratenor iz sosednje države prvi tekmovalec letošnjega tekmovanja, ki ga je Slakonja spoznal. "Avstrijec JJ je bil pravzaprav prvi tekmovalec, ki sem ga jaz spoznal, teden dni po zmagi na Emi sem že šel snemat razglednico v Švico in tam je tudi on snemal svojo. Takrat ni bilo še niti predstavljene njegove pesmi. Pogovarjala sva se pri zajtrku in je bil nervozen, kako bo zdaj ta pesem sprejeta, ali bo Avstrija sploh vložila dovolj denarja, ker nikoli ne vlaga nič. Na koncu se je izkazalo, da so naredili zelo dober videospot, ki je tlakoval pot do uspeha, se mi zdi," je razkril in z izbranko dodal, da si bosta pesem še zavrtela, saj jima je bil letošnji zmagovalec zelo simpatičen.

Po nastopu na 69. ediciji festivala pa ima Klemen velike načrte tudi za prihodnost. "Prihaja moj album, ki je že na voljo in si ga lahko ljudje shranijo na spletnih platformah," je povedal in dodal, da je to nadaljevanje njegove poti, ki jo bo med drugim obeležil s koncertom.