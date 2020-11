Ali je kupec v primeru prestavljenega koncerta upravičen do vračila kupnine?

Koncerti so odpovedani in prestavljeni. Kako do vračila kupnine?

Na nas se je obrnila bralka našega portala in nas prosila za pomoč. Pred časom je namreč kupila vstopnice za koncert skupine Smokie v Hali Tivoli. Ta je bil z 11. aprila 2020 najprej prestavljen na 21. november 2020, a so nove razmere pokazale, da bo koncert treba prestaviti še enkrat. Nov datum je 16. april 2022.

Bralka se je z vprašanjem, kako do kupnine, najprej obrnila na Eventim, ki jo je napotil na organizatorja. Že julija je poslala prvo elektronsko sporočilo s prošnjo, kako urediti zadevo in je šele po nekaj sporočilih od organizatorja Zavod Nostalgija dobila odgovor, naj jim pošlje svoje podatke in dokazilo o nakupu vstopnice. "Račune sem pridobila in prosila organizatorja za informacijo, kam lahko pridem, da jim zaupam svoje podatke in predam karte. Od dneva, ko sem jim poslala, da imam račune, to je bilo v začetku avgusta, do danes se mi izmikajo." Kot nam je povedala je konec septembra od njih dobila le odgovor, da je koncert prestavljen in naj razmisli o obisku koncerta takrat. "Dodali so še, da je za organizatorja to veliko finančno breme, saj so že vse v celoti plačali vnaprej in da glede na krizo v državi Vlada RS zaenkrat še ni ponudila finančne podpore organizatorjem, zato vračilo kupnine ni možno."

Tudi mi smo želeli priklicati pristojne v Zavodu Nostalgija, ki organizira omenjeni koncert, a je telefon zvonil v prazno. Po nekajdnevnem klicanju smo vseeno poslali še elektronsko sporočilo in v nekaj urah dobili odgovor: "Zaradi izredne situacije v državi trenutno nismo dosegljivi. Za morebitna vprašanja vam bomo na voljo, ko se bo situacija v državi in na področju javnih prireditev umirila. Vljudno vas naprošamo za veliko razumevanja in potrpljenja in spoštujte navodila pristojnih služb, ter ostanite zdravi."

Komentar Tržnega inšpektorata RS in Zveze potrošnikov Slovenije: Najboljša pot je sodna pot

Tržni inšpektorat, kot so nam pojasnili, sicer ni pristojen za neposredno urejanje neizpolnitve oziroma odpovedi pogodb o opravljanju storitev, kot so organizacije različnih koncertov, tekmovanj in drugih podobnih dogodkov ter pravic potrošnikov v teh primerih, a so vseeno pojasnili: "Tržni inšpektorat RS tudi ne more organizatorju naložiti, da potrošniku v primeru odpovedi koncerta vrne denar. Če se potrošnik in organizator ne moreta dogovoriti glede vračila kupnine po mirni poti, tako potrošniku preostane le sodna pot. V skladu s splošnimi pravili civilnega prava ima načeloma vsaka stranka pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin, ko meni, da so kršene pravice, ki izhajajo iz pogodbe, zahtevati razdor pogodbe in vračilo že zaračunanega zneska za storitve, ki še niso bile opravljene, vendar pa se lahko takšni spori, kot je bilo pojasnjeno že zgoraj, rešujejo le po sodni poti."

Bralka nam je povedala tudi, da se je za pomoč obrnila na Zvezo potrošnikov Slovenije, a da naj bi jo zavrnili, saj ni njihova članica. Pristojni na Zvezi pojasnjujejo, da so neodvisna in nevladna organizacija oziroma društvo in da prav članarine pomenijo pomemben vir financiranja te organizacije. Članom nudijo brezplačno pravno svetovanje, nečlani pa jih lahko pokličejo njihovo svetovalno pisarno za pravice potrošnikov na plačljivo številko, ki je zapisana na njihovi uradni strani. Sicer pa so o konkretnem primeru za 24ur.compovedali: "V primeru prestavitve ali odpovedi koncerta je treba upoštevati splošne pogoje organizatorja, če je bil potrošnik pred nakupom z njimi seznanjen in so mu bili brez težav dostopni. Ne glede na splošne pogoje, bi moral imeti po našem mnenju potrošnik v primeru prestavitve datuma koncerta pravico do vračila kupnine, če mu novi datum ne ustreza. Za izpolnitev obveznosti je odgovoren organizator dogodka, pri katerem morajo potrošniki uveljavljati zahtevke."