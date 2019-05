Ali lahko nihče ubije vse?

Projekt Wookie the Huge je v glavi Roryja Hughesa zorel kar nekaj let. Po piljenju besedil in sprehajanju med glasbenimi žanri, ki so mu blizu, je ideja v letošnjem letu dobila končno podobo in prišla na dan. Rory je ob sebi zbral glasbenike, basista Nejca Tepeša in bobnarja Nikite Hermana, ki mu pomagata pri udejanjanju vizije, na svojo stran pa je pridobil tudi producenta Hannesa Jaeckla, ki je delal z bandi, kot so Kreator, Sonata Arctica, Iced Earth, Elvis Jackson, Opeth in Werefox.