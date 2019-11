Ali pravljični festival Tomorrowland prihaja v hrvaško Istro?

Da naj biTomorrowlandmorda prišel v hrvaško mesto Pulj je že poleti pisal portal Glas Istre, a tokrat ponovno pišejo o možnosti, da naj bi se to res zgodilo. Šušljanja so vedno bolj glasna in zdi se, da se zna zadeva tudi zgoditi, saj je to potrdil tudi direktor turistične skupnosti Istre Denis Ivošević. Za Glas Istre je povedal, da je glede prihoda Tomorrowlanda v Pulj izjemno optimističen, a da zadeva za enkrat še ni popolnoma potrjena. No, če bi se to zgodilo, bi na tleh nekdanje države zagotovo imeli poleg festivala Ultre, ki se dogaja v Splitu, imeli zdaj še en glasbeni festival, ki je od tega še večji.

Ivonišević je zagotovil, da v Pulj prihaja velik glasbeni spektakel - ali Tomorrowland ali kaj drugega.