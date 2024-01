Ali se po prvem izdanem albumu v 2024 lahko sodi, kakšno leto je pred nami?

Res ni bilo treba čakati dolgo, da so najbolj zgodnje albumske izdaje v novem letu že prispele. Niti ni naključje, da je med temi tudi povratniški album, prvi po sedmih letih, yorkshirske brit-pop zasedbe Shed Seven. Pa saj je znan stereotip o yorkshirskem značaju. Po eni plati ljudje iz tistega dela severovzhodne Anglije veljajo za največje rokovnjače ali malodane pretepaške razbojnike, po drugi strani pa so prav ti pogosto najbolj nežne in krotke duše. Nenazadnje, kdo ne pozna milih pogledov tamkajšnjih terierjev, psičkov, katerih prikupnost je neizmerljiva. Shed Seven so še v "desetdesetih" ustvarjali milozvočen, kitarsko ekspresiven rock. Sprva v veliki meri stilsko naslonjen na dediščino slovitih mankunijcev The Smiths. Shed Seven so bili občasno sicer tudi malce bolj razvneti in celo angažirani post-punkerji, med njihovimi songi pa so se neredko znašli tudi taki, ki spominjajo na prepesnjene folk hvalnice še naslednjemu "pintu" piva. Podobna slogovna kombinatorika velja tudi za aktualni album A Matter of Time. V nekaterih zavihkih novi Shed Seven prevzemajo poln zvok in izpovedno bohotnost ameriških The Killers (Real Love), komad F:K:H: se zdi, kot da je v žlahti s škotskimi Simple Minds (le da lepo izkorišča zvok 12-strunske spremljevalne kitare), najbolj uporabne v pubih pa so Starlings, Tripping With You in Ring the Changes, slednja z gostom Petom Dohertyjem, razvpitim boemom in vodjo zasedbe The Libertines. Tako je bržčas najbolj značilen del pričujočega albuma ravno hitovsko izpostavljena Kissing California, energičen, up-tempovski potovalniški zalogaj. Ta stukturno ni daleč niti od pospešene americane oz. ameriškega južnjaškega boogie- ali hard-rocka, poseben, prav res kalifornijski fleur pa mu dajejo premišljeno zasnovani vokali v ozadju glavne melodije. Nemara najbolj zanimivo na A Matter of Time pa izzveni In Ecstasy, tudi z elektronskim ritmom podprt posnetek, ki neposredno spomni na Kasabian, enega najbolj priljubljenih angleških pop-rock pogonov zadnje poldruge dekade. Če naj novoletna voščila in želje tradicionalno vključujejo še zaznamek na račun zdravja, potem tale izmet Shed Seven, njihov sedmi album v tridesetih letih delovanja, ni nič drugega kot povsem dobrodošel požirek pop-rock vitaminov.

Ocena: 3,5