Alice Cooper: Beseda upokojitev v mojem besedišču ne obstaja

Rocker Alice Cooper , najbolj znan po pesmi Poison, je povedal, da beseda 'upokojitev' v njegovem besedišču ne obstaja. 72-letnik pravi, da ne pride v poštev, da bi se ustavil ali nehal ustarjati glasbo, nastopati in peti. Alice sodeluje pri dveh glasbenih skupinah, med drugim tudi pri The Hollywood Vampires , ki jo je ustanovil z igralcem Johnnyjem Deppom in glasbenikom Joejem Perryjem , ki je sicer tudi član Aerosmithov.

Glasbenik pravi, da se s svojimi glasbenimi prijatelji iz skupine The Hollywood Vampire še nikoli ni skregal. Sodelujejo namreč že pet let, saj so skupino ustanovili leta 2015. In prihodnost? Nič drugače kot preteklost, zavzemanje odrov in osvajanje glasbenih lestvic. "Ne mislim se ustaviti, niti malo. Besede upokojitev pač ni v mojem besedišču," je povedal za Radio KZZK.

"Pred davnimi časi sem rekel, da če na koncert uveljavljenega glasbenika ne pride nihče, da je takrat čas za pokoj. To se meni še ni zgodilo," je povedal in dodal:"Priznam pa, da pri teh letih nisem pričakoval, da bom aktivno sodeloval pri kar dveh skupinah."Pravi,da se pri svojih letih počuti odlično, da nima težav in da se nikoli in počutil bolje: "Fizično se še nisem počutil tako dobro. Ko grem na oder in skačem po odru, plešem, pojem, sem edini, ki ni niti malo zadihan."Povedal je, da sicer ne pripravlja nove glasbe, da pa si s svojo zapuščino želi osvojiti nove oboževalce. "Ne snemam albuma, bom pa posnel še kakšno pesem. Zakaj bi sploh posnel album? To nima smisla," je dodal in povedal, da se na odru počuti bolje kot doma.