Alice Cooper februarja z novim albumom

Novi album bo ponudil 15 skladb, med njimi bo tudi Detroit 2021. Album, ki sledi albumu Paranormaliz leta 2017 ter EP-ju Breadcrumbs iz leta 2019, bo po pisanju glasbenega portala Ultimateclassicrock izšel v več oblikah, med drugim kot CD in vinilna plošča ter kot DVD, obeta pa se tudi paket, ki bo vseboval CD in blu-ray zgoščenko, majico, zaščitno masko, svetilko in nalepke.

Predstavnik teatralnega rocka Cooper s pravim imenom Vince Furnier uspehe žanje od 70. let minulega stoletja. V njegovi prvotni skupini so bili bas kitarist Dennis Dunaway, ritem kitarist Michael Bruce, bobnar Neal Smith in glavni kitarist Glen Buxton. Zadnji je umrl leta 1997, ostali člani zasedbe pa so presenetili oboževalce pred tremi leti, ko so se Cooperju pridružili pri petih skladbah na koncertu v ameriškem Nashvillu. Prvotna postava se je razšla leta 1975, dve leti po zelo uspešnem albumu in turneji Billion Dollar Babies. Ponovno srečanje leta 2017 je prineslo turnejo po Veliki Britaniji.

Alice Cooper je bil prvi, ki je v rock'n'roll in koncertne nastope vključeval prvine grozljivk in znanstvene fantastike, denimo vešala, giljotine, lutke, umetno kri in električne stole ter s tem vplival na skupine in glasbenike, kot so Kiss, Iron Maiden,John Lydon, Slipknotin Marilyn Manson. Med njegove najbolj znane skladbe sodijoPoison, Hey Stoopid, House Of Fire in I'm Eighteen. Leta 2016 je nastopil v Sloveniji.