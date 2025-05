Alice Cooper napovedal nov album s svojo prvo skupino.

Pri novem albumu sodelujejo kitarist Michael Bruce, basist Dennis Dunaway in bobnar Neal Smith. Kitarist Glen Buxton je umrl leta 1997 star 49 let, a bo vključen na albumu. Ena od novih pesmi namreč temelji na njegovem kitarskem rifu. Dodatna Return of the Spiders 2025 pa je remiks skladbe z drugega albuma skupine Easy Action.

Skupina Alice Cooper je bila ustanovljena v Phoenixu v Arizoni leta 1968. Med njenimi uspešnicami sta skladbi School's Out in No More Mr. Nice Guy. "Ni bilo nobenih težav, nobene hude krvi - vsaj ne zelo dolgo," je povedal Cooper, ki je po razpadu skupine nadaljeval s samostojno kariero.