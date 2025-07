Alice Cooper po pol stoletja z novim albumom

Naslovili so ga The Revenge of Alice Cooper , ki ga je Alice Cooper ponovno posnel skupaj z Michaelom Brucem (kitara), Dennisom Dunawayjem (bas) in Nealom Smithom (bobni). "So moji najstarejši prijatelji iz šolskih dni," je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa v Londonu povedal pevec.

"Ko so se takrat kot skupina razšli, to ni bila ločitev, ampak smo se preprosto razšli," je povedal danes 77-letni Cooper in dodal: "Ni bilo nobenega sovraštva. Nihče ni tožil nikogar. Ves čas smo ostali v stiku." Že na njegovih zadnjih solo albumih so gostovali Bruce (77), Dunaway (78) in Smith (77).

Na novem albumu so skladbe, kot so Black Mamba, pri kateri je gostujoči kitarist skupine Doors Robby Krieger, Wild Ones ali Kill The Flies. Po navedbah dpa spominjajo na zgodnja dela skupine Alice Cooper, čeprav to po besedah frontmana ni bilo izrecno načrtovano. Vsak glasbenik je namreč prispeval svoje ideje za pesmi. "Nehote smo naredili album v stilu iz leta 1975," je povedal Cooper in menil, da je to preprosto posledica tega, kako igrajo kot skupina.

Besedila so – kot je običajno pri Aliceu Coopru – dvoumna, duhovita in pogosto mrakobna. In skoraj vsaka pesem pripoveduje svojo zgodbo. Pri snemanju najnovejšega albuma je sicer manjkal glavni kitarist skupine Glen Buxton, ki je umrl leta 1997, a je njegovo igranje vendarle slišati v pesmi What Happened To You, zahvaljujoč staremu demo posnetku iz Dunawayevega arhiva in sodobni tehnologiji. "Iz starega posnetka smo izvlekli kitarski rif Glenna Buxtona in na temelju tega napisali pesem," je pojasnil Cooper.