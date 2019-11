Alien Ant Farm: 2Cellos? Nikoli slišali!

Aien Ant Farm so nastali sredi 90. let prejšnjega stoletja, uspeli pa z albumom ANThology in priredbo pesmi Smooth Criminal.

Zanimivo je tudi dejstvo, da je deset let za vami duo 2Cellos posnel priredbo iste pesmi in prav tako z njo doživel preboj, kaj menite o tem?

Kakšen je bil vaš glasbeni razvoj od začetkov do zdaj, radi igrate stare zadeve ali imate rajši novejše?

Vse je bila rast. Radi imamo vse, a moramo vedno biti nekoliko strateški, katere pesmi bodo vžgale v enournem nastopu.

Kako ste kot skupina občutili spremembe v glasbeni industriji in dejstvo, da so se viri, kako priti do glasbe, tekom let spremenili?

To je in dobro in slabo. Izvajalec mora biti kreativen v smislu, kako ustvariti prihodek od svojega izdelka, saj dandanes praktično vsi ljudje pridejo do brezplačne glasbe. Konvencionalni načini zaslužka so stvar preteklosti, turneje in digitalne platforme pa seveda pridejo prav.