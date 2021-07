Alja Krušič: Kar koli že bo, naj bo!

Zadnja skladba, ki jo je Alja Krušič izdala, je bila Roza poletje , energična in pozitivna uspešnica, ki je navduševala preteklo poletje . Ker je za nami še eno težko leto brez nastopov in žive glasbe, se je Alja s svojo glasbeno ekipo odločila, da bo tudi letos poleti predstavila pozitivno skladbo, polno poletnih ritmov in … poletnih romanc.

"Poletje je moj najljubši letni čas! Čeprav v pesmi prepevam o poletni romanci, jo jaz dojemam bolj kot opomin na to, da premalokrat živimo v trenutku in se preprosto preveč obremenjujemo glede velikokrat nepomembnih stvari. Včasih si moramo enostavno reči 'que sera sera' in to res misliti! Kar koli že bo, naj bo," pove Alja ob izidu pesmi Cocktail. Besedilo zanjo je spisal Rok Lunaček, Domen Gracej in Jean Markič pa sta poskrbela za še en izvrsten aranžma, ki vas bo odnesel na plažo in na morje.

Za skladbo Cocktail je Alja posnela tudi videospot. Snemali so ga na Koroškem (in ne na morju, kot bi od skladbe pričakovali) z ekipo Kiki-Riki Films. Videospot je, tako kot skladba, poln poletnih tonov in odtenkov.