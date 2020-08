Alja Krušič: Pesem je čisto nasprotje vsega, kar se je dogajalo zadnje mesece

Alja Krušič, zmagovalka šova Slovenija ima talent, predstavlja novo, ultra energično in moderno skladbo Roza poletje, ki je njeno darilo vsem njenim poslušalcem v času, ko potrebujemo še več dobre volje. Tudi letošnje poletje je namreč vse prej kot rožnato in običajno.

icon-expand Alja Krušič predstavlja novo pesmijo Roza poletje. FOTO: Ksaver Šinkar

''Tudi sama sem na trenutke ujeta v tem letu, ki je prineslo nešteto sprememb, tudi meni, ki sem glasbenica, pevka in mi je marsikaj bilo letos odvzeto. A navkljub vsemu vem, da je življenje zares lepo; in vsak vidi tiste barve, za katere se odloči, da jih bo videl. Jaz vidim pisano in roza, vidim ljubezen soljudi in vem, da se v vseh nas skriva dobro,'' razmišlja o trenutni situaciji in novi skladbi Alja Krušič, ki še doda: ''Prav zato ta pesem. Je čisto nasprotje vsega, kar se je dogajalo zadnje mesece. Je energična, njen ritem naj odnese slabo in prinese nasmeh vsem. Tako kot je meni.''

Pod glasbo skladbe se podpisujeta izjemna glasbenika in multi-instrumentalista, Domen Gracej inJean Markičiz Studia Fono, ki sta poskrbela tudi za aranžma in končno zvočno podobo skladbe: ''Pesem je energijska bomba. Zelo drugačna kot smo jo vajeni s strani Alje Krušič. Morda gre celo za neke vrste preporod te izjemne vokalistke in srčno verjameva, da so to koraki po njeni novi glasbeni poti.''

icon-expand Pesem so posneli v Piranu in na Črnem Kalu. FOTO: Ksaver Šinkar

Avtor besedila Rok Lunaček pa je ob izidu Aljine nove pesmi dejal: ''Alja in roza poletje dobro sovpadata, mar ne? Punce in poletje so kot sonce in oblaki, nekako pašejo skupaj. Izredno nalezljiva skladba.''



Videospot za skladbo je Alja posnela z ekipo Max Visuals pod režijsko taktirko Maxa Petača, in sicer v Piranu ter na Črnem Kalu, vmes pa so poskrbeli za atraktivne kadre z roza led osvetlitvijo, kot tudi ustreza dotičnemu naslovu.