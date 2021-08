Alka Vuica bo izdala pesem, ki sta jo v preteklosti posnela z Dinom Dvornikom

Oboževalci se veselijo trenutka, ko bodo lahko znova zaslišali glas Dina Dvornika. Hrvaški pevec, ki je umrl pred trinajstimi leti, bi 20. avgusta praznoval 57. rojstni dan. V času svoje bogate kariere je posnel pesmi, ki s svojo svežino še danes ostajajo aktualne in se s svojo žanrsko funk usmeritvijo umeščajo v nepozabne stvaritve hrvaške glasbene scene. Skladbam, kot so Zašto praviš slona od mene, Afrika, Ti si mi u mislima in drugim, se bo sedaj pridružila še ena pesem, ki bo izdana posthumno.