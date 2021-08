Alka Vujica o novem duetu s pokojnim Dinom Dvornikom: Všeč bi mu bil

Smrt hrvaškega kralja funka Dina Dvornika je leta 2008 prizadela številne oboževalce in glasbene kolege. Kljub temu, da je umrl pri zgolj 44 letih, je za seboj pustil številne glasbene hite, ki s svojo svežino še danes ostajajo aktualni. Njegova prijatelja in glasbena kolega Srđan Sekulović Skansi in Alka Vujica bosta bogati glasbeni zbirki sedaj dodala še čisto novo, do sedaj neobjavljeno pesem Na Karibe.