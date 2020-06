Obletnica legendarne televizijske premiere skladbe Beatlov

Na današnji dan leta 1967 je legendarna skupina The Beatles javnosti predstavila večno zeleno pesem All you need is love . Premierno izvedbo pesmi je pred televizijskimi sprejemniki takrat spremljalo kar 400 milijonov gledalcev. Britanska radiotelevizijska mreža se je z izvedbo dogodka pričela ukvarjati že leta 1966. BBC je izkoristil zmogljivosti satelitske tehnologije in posledično poskušal ustvariti globalni televizijski program, ki bi se v živo prenašal po vsem svetu. Britanci so v sodelovanju z drugimi ponudniki televizijskih programov iz celega sveta uspešno izpeljali zahteven projekt.

Glede na izjemno priljubljenost Betalov po vsem svetu, so se ustvarjalci oddaje odločili, da jim v oddaji namenijo prostor. Informacijo o nastopu so glasbeniki izvedeli v mesecu maju, le nekaj tednov pred izdajo osmega studijskega albuma Sgta. Pepper's Lonely Hearts Club Band . Za oddajo v živo pa je bilo potrebno kmalu ustvariti novo skladbo. John Lennon je to zadolžitev odlagal do zadnjega trenutka, dokler ga ni spreletelo, da je oddaja tik pred vrati in da se bodo kmalu morali lotiti pisanja.

Oddaja z naslovom Our World (Naš svet, op. a.) je bila napovedana za 25. junij 1967. Posebna oddaja je vključevala segmente iz sveta, ki so segli na pet celin in dosegli skoraj 20 držav - čeprav je bila ta številka na koncu zaradi odstopa držav vzhodnega bloka drugačna.

Paul McCartney je v tistem trenutku ponudil, da se predstavijo s katero od njegovih novih pesmi, vendar se je tehtnica prevesila v prid Lennonovi skladbi All you need is love . Pesem je namreč imela preprosto in direktno sporočilo. Člani skupine so se strinjali, da bi morali zaradi zahtevne izvedbe vsaj del pesmi v studiu posneti vnaprej. Kasneje so v studiu dodajali tudi glasbila, okraske in orkestralne elemente.

Po začetni napaki je vse potekalo gladko. Beatli so v studio pred kamere v njihovo družbo povabili tudi nekatere glasbene prijatelje. Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash in še nekateri so spominjali na hipijevsko komuno, ki se je zlila z oblačili in dekorjem studia. Nekaj od tega vzdušja in pisane energije se je seveda zaradi črno-bele slike med prenosom izgubilo, kasneje je bil posnetek prirejen in preslikan v barvno podobo.

Kljub temu, da je bil prenos uspešno zaključen in je legendarna skupina nastop odlično izpeljala, je Lennon ostal nezadovoljen. Po zabavi, ki se je zgodila po prenosu, se je napotil v studio, da bi znova posnel svoj vokalni del. Beatlesi so se namreč na dan pred prenosom odločili, da pesemAll you need is love izide kot naslednja samostojna skladba, zato je John mislil, da je potrebno pevski del opraviti še bolje. Po dolgih nočnih urah se je delo na skladbi zaključilo in v naslednjem dnevu je bila pripravljena za končne tehnične popravke.

Pesem, ki so jo The Beatles premierno predstavili za množico, veliko med 400 in 700 milijonov gledalcev, so izdali 7. julija v tistem letu. Takoj je dosegla vrh na glasbenih lestvicah v vsaj desetih državah ter postala s svojim sloganom sinonim za proteste mladih, ki so se upirali vojni v Vietnamu. Pesem še dandanes ostaja eden od najbolj ikoničnih izdelkov nepozabnih Beatlov. Ringo Starr, bobnar skupine, se tega časa z veseljem spominja:''Šlo je za ljubezen in mir. To so bili čudoviti časi. Še danes se vznemirim, ko se zavem, kaj je bil namen pesmi: mir in ljubezen, za ljudi, ki v cevi pušk potiskajo cvetje.''