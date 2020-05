Alma in Future razočarala

Upešan karantenski glamur

1. ALMA - LA Money



Rast in razvoju mlade finske popevkarice sta zelo dobro dokumentirana. Zdaj je je na vrsto prišel prvi test pevkine integritete. Njen prvi album Have U Seen Herni kaj prida. Tako kot dokazuje tale hitična LA Money, se Alminegaskoka v ospredje lahko veselijo le tisti, ki jim je všeč frizura Billie Eilish. Medtem ko si večina v pričakovanju, da se bo po neverjetni zgodbi odbite Američanke resnično utrnila še evropska Eilish, s to pop generiko nima kaj pomagati. Tipičnih skandinavskih pop klišejev je dandanes pač preveč. Nekaj za otroke, čeprav je kazalo, da bo Alma zmogla veliko več.

Ocena: 2

2. ROOTS IN SESSION - Zgrešen klic (Remix)



Ljubljansko dub gnezdo je svojemu zadnjemu hitu, ki bo zaveden na prihajajoči kompilaciji Sladica 20,namenilo kozmetično seanso. Nekaj malega, a vseeno zaznavnega se je z remixom v značaju zaenkrat še premalo slavne uspešnice le spremenilo. Zgrešen klic je dobesedno bolj svež, bolj freš. Kot, da bi bil zgrešen šele danes. Še praj pa drži pa tudi, da je Skovino rapanje že od nekdaj zelo podobno dikciji, pa tudi vsebini, za katero je vsaj na barju odgovoren Nipke. A recimo, da je treba z reggaejaši in sorodnimi “uizi” dušami na lahko. Zato le šepetaje: Naj bo klicev manj in naj domišljija dela bolj.

Ocena: 3

3. FUTURE - Hard To Choose One





Težko je izbrati enega. Še težje ali raje nemogoče pa je katerega koli proglasiti za povprečnega. Vsi na novem osmem albumu High Off Life nemara največjega momljača sploh so alarmantno šibki. Future se je vrnil. In to nič kaj futuristično. Saj so njegova fabrika Trap-mazaštvo d.d. in vrsta produktov, ki jih ta prideluje, stilsko že nekaj sezon v slepi ulici. Future tudi v pričujočem komadu ne pove dosti, za nameček pa tudi ne pokaže kaj drugega kot cestno-prometnega pubertetnišva ob svojem obisku Miamija. Če je traperski fürer v kreativni mega-krizi, kaj sploh še preostane vojski njegovih posnemačev. Refedinicja trap koncepta je naslednja nujna razvoja faza.

Ocena: 1,5

4. JASON ISBELL & THE 4000 UNIT - Only Children



