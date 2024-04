Alo!Stari 5. rojstni dan praznujejo kar dvakrat: Občinstvo je izjemno

Alo!Stari so na sceni že pet let in rojstni dan je seveda treba obeležiti na prav poseben način. Kot pravijo Štajerci, na rojstni dan vedno praznuješ dvakrat, enkrat z družino in enkrat s prijatelji, zato so tudi sami pripravili dva koncerta. V četrtek so dodobra razgreli do zadnjega kotička poln klub v Ljubljani. "Res smo uživali maksimalno. Samostojni koncerti so vedno nekaj posebnega in znajo bit precej stresni, ko pa gre za obletnice pa je ta stres se večji. Tokrat smo se stresa v velikem loku izognili in bili to, kar smo. Mi. In občinstvo nam je to vrnilo 1000-krat bolj nazaj," je povedal pevec Tine Matjašič.