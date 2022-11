Alo!Stari: Moč besed v čisti Mariborščini

Začetki Alo!Stari segajo v zaključek leta 2018 oz. leto 2019, ko se je skejt punk vrnil v prve vrste slovenske glasbene scene in svojo bit našel v mariborščini, ki je "materni" jezik zasedbe, v kateri so Tine Matjašič, Matic Mlakar, Jernej Metež, Matej Kosmačin in Tomaž Medvar. Pubeci iz Maribora so svoje prve resne življenjske izkušnje pridobivali v 90. letih prejšnjega stoletja. V zlatih časih generacije, ki je odraščala s skejti v rokah. V časih, ko so se CD-ji in kasete še presnemavali, ko je bila moderna tehnologija še v plenicah. Takrat najstniki, ki o življenju še niso vedeli veliko, so se dobivali na dvoriščih, ulicah ali pa pri UŠC-ju. V Mariboru. Vsak s svojim skejtom. V tistih časih je svojo popularnost in svoje mesto v svetovnem glasbenem mainstreamu dobivala tudi muzika z imenom skate punk. Naši pubeci na koncerte še niso smeli, so pa zato nabijali muziko doma. In kmalu je eno desko zamenjala druga, skejt je nadomestila kitara. Pubeci so špilali, trgali strune, matrali glasilke ... in se naučili igrati, delati in živeti muziko. Ko so odraščali, so igrali v različnih bandih (Trash Candy, Happy ol' McWeasel, Burning Legion) in prepotovali skoraj vso Evropo. In po dveh desetletjih ugotovili, da so bila devetdeseta res fajn. Samo špilat še niso znali, danes pa znajo. In na teh trdnih temeljih skupne zgodbe so nastali Alo!Stari, ki so se poimenovali kar po svojem pozdravu.

Skate punkerji Alo!Stari, ki so na sceni že nekaj let, so lani izdali prvenec Pa kaj te s tao je.

Prva skladba, na katero so stavili, je bila Nea vem kam. In ljudje so reagirali. Sledile so Star, Alo, stari, Kaj naj zaj nareim, Vse bi dal, vmes še priredba Valovi. Devetdeseta in skate punk, ki je takrat polnil alternativna prizorišča tudi pri nas, so Alo!Stari ponovno postavili v ospredje. Tudi mariborščina, ki ima ključno mesto v besedilnem izrazu banda, je takoj vzbudila pozornost – seveda, ko pa so tako drugačni od vsega drugega. Kritični teksti, pridih nekih drugih, preteklih časov in pristnost, ki je pri Alo!Stari več kot očitna tako v njihovi muziki, na koncertih kot v njihovem spletnem nastopu, so lastnosti, ki so prepričale. Lani so izdali prvenec Pa kaj te s tao je, letos pa še skladbi Prie tako leto in najnovejše sodelovanje še z enim Mariborčanom, Emkejem, s katerim so posneli pesem in videospot Nea guši. Več nam je o zasedbi in načrtih razložil pevec Tine Matjašič.

Kako ste nastali Alo!Stari, pravzaprav ste bili člani prej v različnih zasedbah?

Druži nas dolgo prijateljstvo, vse od osnovnošolskih let naprej, v srednješolskih letih smo se spoznali bolje ter se nato družili od podstrešij pa do kleti. Potem smo začeli igrati po bendih, a smo bili povezani, po dva ali tri v istih ekipah, potem pa je bil pri meni prelomni trenutek, ko sem si zadal nalogo, da bom napisal pesem v slovenskem jeziku. Prej sem pisal zgolj v angleščini, ker je bila v mladih letih želja, da potujemo naokoli. Nastali sta dve pesmi, Nea vem kam in ena, ki še ni izšla. Demo posnetke sem dal poslušati kolegom, nato smo vsi zleteli skupaj, kar se je zgodilo konec leta 2018. Potem pa sem dal v začetku 2019 točno tisoč evrov, da posnamemo videospot, da poskusimo. In je uspelo, v prvem dnevu smo imeli 30 tisoč ogledov. In se je začelo kotaliti. Najprej preko kolegov, nato pa naprej.

Kaj vse ste poslušali kot mulci, da je ven prišla mešanica Alo!Stari?

Star sem 37 let, torej sem generacija, ki je poslušala Green Day, s katerimi se je zame vse začelo. Zame so bili vstopnica, preko katerih sem spoznal še ostale alter bende tistega časa. Seveda tudi Sex Pistols, takrat so bili popularni Dog Eat Dog, Nirvana, Rage Against The Machine ...

Vseeno se zdi, da dolgujete več panku in njegovemu izročilu kot zabavljaški folk muziki?

Zagotovo. Ne glede na to, da so naše pesmi spevne, globoko v nas je še vedno tisti mladostniški upor, ki je morda zapakiran na malce drugačen, naš, mariborski način. To smo mi, ki govorimo svoje, dejanske zgodbe. Osnova naših pesmi je neka kritika, brez česar ne gre. Po drugi strani pa zafrkancija, da na smešen način zapakiramo morda dokaj resno tematiko, kar daje ljudem malce misliti.