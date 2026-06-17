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Alo!Stari: Ni vredno biti kreten, da bi zadovoljil druge

Ljubljana, 17. 06. 2026 19.14 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Alo!Stari

Mariborski pankerji Alo!Stari nadaljujejo s svojo misijo analize družbe in njenih predstavnikov preko brezkompromisnega glasbenega ustvarjanja. Tokrat so svoje občutke o konformizmu in naših notranjih konfliktih strnili v provokativen videospot za pesem z zgovornim naslovom Kreten. Besedilo skladbe govori o uporu proti nenehnim pritiskom, kritikam in pričakovanjem družbe ter odpira vprašanja, kot je: zakaj moramo vedno ustrezati merilom drugih, medtem ko nas nihče ne vpraša, kako se dejansko počutimo? Ekipa se je med snemanjem kadrov videospota prelevila v princeske na robu živčnega zloma.

Alo!Stari imajo nov komad z naslovom Kreten. Z njim dopolnjujejo niz skladb, v katerem skozi svoje oči analizirajo družbo in njene predstavnike. In hkrati nadaljujejo (nehote?) zastavljeno rdečo nit njihovega prihajajočega tretjega studijskega albuma, ki bo jeseni zaobjel celoto razmišljanj o posamezniku, ki se v svetu hrupa, egoizma, apatije, izoliranosti in razočaranosti bori za svojo integriteto.

Alo!Stari predstavljajo singel z naslovom Kreten.
Alo!Stari predstavljajo singel z naslovom Kreten.
FOTO: Tim Vengust

Skladba Kreten odpira vprašanja konformizma oz. notranjih konfliktov, ki jih prinaša izbira avtonomije. Besedilo skladbe govori o uporu proti nenehnim pritiskom, kritikam in pričakovanjem družbe ter odpira vprašanja, kot so zakaj moramo vedno ustrezati merilom drugih, medtem ko nas noben ne vpraša kako se dejansko počutimo? In zakaj so največji kreteni (na videz) vedno najbolj uspešni? In spet smo pri notranjem nemiru, nekakšnem osrednjem motivu skladb, ki jih Alo!Stari izdajajo v zadnjih mesecih. Zakaj se ne bi enostavno podredili, zavoljo osebnega udobja in koristi? Zaradi osebne integritete, ki nam postavi ograjo pred padcem v isto luknjo s kreteni tega sveta: ''Nismo popolni. In nikoli ne bomo. In sigurno ni vredno biti kreten da bi zadovoljil druge, ker živimo sami zase,'' pravijo Alo!Stari.

Princeske na robu živčnega zloma? Kreten ima tudi videospot

Za spot so se Alo!Stari oblekli v princeske. Ja. Takšne roza princeske. Ko so razmišljali o videospotu niso razmišljali o vsebini skladbe ampak o najbolj neumni stvari, ki so se je spomnili v tistem trenutku. Vsebinsko močna in udarna skladba je dobila naivno roza podobo. A ker Alo!Stari niso princeske, seveda na koncu tudi na vrtni čajanki pride do zapletov. S spotom band, ki se je proslavil s svojo neposrednostjo, tako ponovno deluje na dveh nivojih: sporočilno in hkrati neobremenjeno.

alo!stari kreten pesem singel
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