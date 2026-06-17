Alo!Stari: Ni vredno biti kreten, da bi zadovoljil druge

Skladba Kreten odpira vprašanja konformizma oz. notranjih konfliktov, ki jih prinaša izbira avtonomije. Besedilo skladbe govori o uporu proti nenehnim pritiskom, kritikam in pričakovanjem družbe ter odpira vprašanja, kot so zakaj moramo vedno ustrezati merilom drugih, medtem ko nas noben ne vpraša kako se dejansko počutimo? In zakaj so največji kreteni (na videz) vedno najbolj uspešni? In spet smo pri notranjem nemiru, nekakšnem osrednjem motivu skladb, ki jih Alo!Stari izdajajo v zadnjih mesecih. Zakaj se ne bi enostavno podredili, zavoljo osebnega udobja in koristi? Zaradi osebne integritete, ki nam postavi ograjo pred padcem v isto luknjo s kreteni tega sveta: ''Nismo popolni. In nikoli ne bomo. In sigurno ni vredno biti kreten da bi zadovoljil druge, ker živimo sami zase,'' pravijo Alo!Stari.