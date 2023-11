Alo!Stari o koncu sveta: Upajmo, da ga ne bo, a se ljudje nič ne naučimo

Alo!Stari tokrat predstavljajo novo pesem, v kateri je glavna tema konec sveta. Tudi videozgodba, ki spremlja novo pesem, je še posebej v današnjih razmerah po svetu žal izjemno realistična, saj predstavlja zadnje skupne minute zaljubljenega para na bojišču. Naslov nosi pozitivno sporočilo, saj so fantje novo pesem naslovili Glavno, da midva sma skup, obenem pa si želijo, da konca sveta kljub vsemu ne bo. Pri novi pesmi pa je še ena posebnost – skupaj z mariborskimi rokerji je tokrat zapela Naja Lipičnik iz banda Before Time.

"Pesem je nastala kar nekaj časa pred trenutnimi konflikti v svetu," so o novi pesmi z naslovom Glavno, da midva sma skup povedali člani skupine Alo!Stari, ki pa, čeprav tokrat prepevajo o koncu sveta, vseeno upajo, da do tega ne bo prišlo. "Ampak se mi zdi, kot da se ljudje vedno znova nočemo naučiti, čeprav sam res upam, da ne bo konec sveta," je še dodal eden izmed članov, Tine Matjašič.

icon-expand Alo!Stari tokrat predstavljajo skladbo o koncu sveta. FOTO: Veronicca Ditrih

Tesnobo besedila pesmi, ki jo sprva spremlja akustična kitara, nato pa se mirnejši del skladbe razvije v pravi bandovski banger, so prikazali tudi v videospotu, ki je posnet na Pobrežju v Mariboru. "Spremljamo zadnje skupne minute dveh zaljubljencev. Sredi dima, bodečih žic, barikad in eksplozij spremljamo z usodo sprijaznjen par, ki kljub kaosu okoli sebe preživlja zadnje skupne srečne trenutke," so zgodbo opisali fantje, ki so tokrat vse skupaj snemali v enem kadru. "Vedno se postavljamo na eno ali drugo stran, pozabljamo pa, da je smisel sobivanja ravnovesje. Za tistih nekaj metrov zemlje ali druge podobne nepomembnosti smo pogosto pripravljeni narediti vse, namesto da bi se osredotočili na ljubezen – do sebe, do drugega. Res smo glupi do kraja," so še dodali.

icon-expand S spotom pa prikazali tudi strašljivo realistično situacijo, ki smo ji trenutno žal priča tudi marsikje po svetu. FOTO: Arhiv izvajalca

S spotom so prikazali tudi strašljivo realistično situacijo, ki smo ji trenutno žal priča tudi marsikje po svetu. Surova resničnost vojnih prizorov je nekaj, kar so si fantje zapomnili tudi iz filmov, ki so jih spremljali v mladosti. "Na sploh sem res velik ljubitelj filmov, ko sem bil majhen, pa so me najbolj zaznamovali predvsem Apokalipsa in Reševanje vojaka Ryana zaradi nazornih prizorov, ki se ti nekako res vtisnejo v spomin," je zaupal Tine, obenem pa razkril, kako bi sam preživel konec sveta, če bi do tega res prišlo."Če naredim zadevo precej romantično, bi v idealnih razmerah konec sveta dočakal na kavču s svojimi najbližjimi. Ampak vsi nekako vemo, da to ne bi bilo tako," je dodal.