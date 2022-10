Alo!Stari skupaj z Emkejem predstavljajo novo pesem Nea guši.

Skejtpankerji Alo!Stari in reper Emkej se z glasbenim sodelovanjem z naslovom Nea guši soočajo s časom, v katerem živimo. S časom, za katerega pravijo, da se zdi, "kot da se vračamo nazaj v zgodovino in kot človeštvo ne napredujemo nikamor. Na eni in na drugi strani se razraščajo ekstremi in dolgoročno to ne obeta nič dobrega." Nea guši je mariborska fraza, ki se uporablja izključno takrat, ko imaš res že vsega dovolj, ko je že vse šlo predaleč. "Je tisti prvinski afekt, ki pride na plan, ko razum odpove," dodajajo.

Kdo so Alo!Stari?

So del Maribora. Fantje iz skupine – Tine Matjašič, Matic Mlakar, Jernej Metež, Matej Kosmačin in Tomaž Medvar – so generacija, ki je odraščala z rolkami v rokah. Dobivali so se na dvoriščih in ulicah ter pri Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja v Mariboru. V tistih časih je svojo popularnost in svoje mesto v svetovnem glasbenem mainstreamu dobivala tudi muzika z imenom skate punk. Fantje so bili za koncerte še premladi, a so takšno glasbo vseeno poslušali. In kmalu so tudi sami začeli igrati.

Ko so odraščali, so igrali v različnih bandih (Trash Candy, Happy ol' McWeasel, Burning Legion) in prepotovali skoraj vso Evropo. Po dveh desetletjih so ugotovili, da so bila njihova najstniška leta res fajn. Odločili so se, da ustanovijo svojo skupino in se poimenujejo kar po svojem pozdravu: Alo!Stari. Odločili so se, da bodo ohranili svoje narečje, zato so njihove pesmi v rodni mariborščini. V treh letih obstoja so ustvaril pesmi, kot so Nea vem kam, Vse bi dal, Star, Kaj naj zaj nareim.