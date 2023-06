Alo!Stari so za nov videospot uporabili umetno inteligenco

Alo!Stari imajo nov komad z naslovom Nisn jezn, sao me razpizdi!. Z njim so se vrnili v najstniška leta, v čas odraščanja, ko fantje in dekleta resneje spoznavajo kompleksnost odnosov med ljudmi in se začnejo zavedati, da je vse veliko bolj zapleteno, kot so pričakovali in kot je bilo. V obdobje, ko posameznikov svet ni več črn in bel ampak v vseh odtenkih sivine in barv vmes. Ko je občutek nemoči še toliko bolj intenziven. Odraščati je lepo, samo ne vedno.

Tudi Nisn jezn, sao me razpizdi! je pesem, ki ga ne bi mogel narediti nihče drug kot Alo!Stari. Izrazito in zanje značilno izražanje v dialektu, mariborščini (Nisn jezn, sao me razpizdi je sicer tipična mariborska fraza), skatepunk muzika in samozavedno besedilo, ki se tokrat posveča čustvenemu dozorevanju. In Alo!Stari niso (vedno) jezni, jih pa marsikaj razpizdi. In to znajo tudi povedati! Videospot je nastal s pomočjo umetne inteligence Za pesem Nisn jezn, sao me razpizdi! so Alo!Stari pripravili videospot. Tudi tega, kot skoraj vse do sedaj, sami. 'Naredi sam' vidik je eden od ključnih dejavnikov, ki spodbujajo subkulturo, del katere je skupina. Nea vem kam, Star, Vse bi dal, Kaj naj zaj nareim, Alo, stari, Prie tako leto, Preživeli smo še eno noč in še Nisn jezn, sao me razpizdi! so videospoti, ki so jih Alo!Stari naredili sami. Video je bil narejen v treh urah, z uporabo umetne inteligence in okoli 60 ukazov (promptov), pa ob predstavitvi sporočajo člani skupine.