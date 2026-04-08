Alo!Stari: Tudi najbolj potrpežljive enkrat mine potrpljenje

Alo!Stari imajo novo pesem z naslovom Piki aja, s katero skozi oči posameznika secirajo stanje današnjega sveta. Piki ni le naslovni junak pesmi, Piki pravijo, da smo mi vsi. Piki je namreč vzoren državljan, upošteva pravila, dela dobro. A ko pogleda okoli sebe, vidi svet, ki je postal hladen, nepravičen in poln ljudi, ki so drug drugemu obrnili hrbet. Takrat postaja apatičen, a se še vedno trudi, da bi svet razumel in peljal dalje po najboljših močeh.

S skladbo Mariborčani na svoj način in brez ovinkov povedo, kaj si mislijo. Z njo subtilno, a odločno izpostavljajo kolektivno razočaranje nad trenutnim stanjem družbe. ''Piki se trudi po svojih najboljših močeh in vztraja v upanju, da ne bi obupal. A tudi najbolj potrpežljive enkrat mine potrpljenje, ko vidijo, kam smo uspeli pripeljati naš dragi planet,'' so povedali.