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Alo!Stari: Nismo si predstavljali, da bomo kdaj igrali za takšno publiko

Ljubljana, 17. 10. 2026 10.53 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Alo!Stari

Prestolnica je sinoči utripala v ritmu skupine Alo!Stari. Mariborčani so napolnili eno največjih koncertnih dvoran pri nas in s svojimi uspešnicami razgreli že tako dobro ogreto občinstvo, za kar so na odru pred njimi poskrbeli Demm. Kot so dejali, si še nekaj časa nazaj niso niti predstavljali, da bodo kdaj igrali pred takšnim občinstvom. Šli so 'na pune' in publika jim je tako vračala.

Dva benda iz Štajerske za en večer punk-rocka, dobre energije in odlične slovenske muzike. Prvi so na oder ljubljanskega Media Centra stopili Demm, ki so marca s prvencem Brez enega hita potrdili, da mislijo resno in se dobro usidrali na slovensko glasbeno sceno. In izkazalo se je, da so bili prava izbira tudi za ogrevanje občinstva prvega tako velikega samostojnega koncerta skupine Alo!Stari.

Alo!Stari so 'šli na pune'.
Alo!Stari so 'šli na pune'.
FOTO: Matic Kutin

Dvorana se je napolnila še, preden je trojica zaigrala prve takte, s komadi, kot so Grozni Gašper, Glup in mlad, Nič ne paše, Ti pa misliš, da je smešno, obveznim Moja soseda je lejzbika, najnovejšim Dober tek, med katerim je v kopalnem plašču na odru presenetil Leopold I., in za konec BTW, sploh nisem mel nobene rože, pa so dokazali, da tudi sami že stopajo po poti starejših kolegov iz istih koncev, ki so jih tokrat povabili kot svojo predskupino.

Alo!Stari so razgreli občinstvo na največjem samostojnem koncertu v prestolnici.
Alo!Stari so razgreli občinstvo na največjem samostojnem koncertu v prestolnici.
FOTO: Matic Kutin

Polurno pavzo je napovedala štoparica na zaslonu, z odštevanjem minut pa je bilo v zraku čutiti napetost, da se bo zgodilo nekaj pomembnega. In se je res. Udaren začetek peterice s komadoma Mene neo noben več jebo in Rad bi umrl na bolanem koncertu je pokazal, da se držijo svojih napovedi, da bodo šli 'na pune'. In so. V šusu. Tako kot to delajo na največjih svetovnih odrih. Brez nepotrebnih govoranc. Pozdrav Tineta Matjašiča šele po prvih nekaj pesmih, pevec pa ni skrival, da v resnici niti nima besed: "Dober večer. Kaj naj rečem? Rekli smo, da gremo na pune in če to ni na pune? Mi smo Alo!Stari."

Koncert so popestrili tudi pirotehnika in projekcije na platnu.
Koncert so popestrili tudi pirotehnika in projekcije na platnu.
FOTO: Matic Kutin

Publika jih je spodbudila z glasnim ploskanjem in vzkliki odobravanja, ker pa koncert ni bil zgolj predstavitev novega albuma, ki v resnici nima naslova, kot so dejali, pa se ga bo najverjetneje prijelo ime 'Tisti s konjem', so se vrstili komadi s celotne diskografije: Kreten, Valovi, Kaj naj zaj nareim. Prve vrste so bile rezervirane za mosh pit, občinstvo pa je pozabilo na svoje telefone in samo živelo v trenutku. "Ne morem verjeti, Ljubljana!" je vmes priznal pevec.

Koncert je bil razprodan.
Koncert je bil razprodan.
FOTO: Matic Kutin

"Nekaj let nazaj se je moralo zgoditi eno sodelovanje," je bila napoved za prvega gosta večera, na odru pa se je pojavil Emkej. Glasni vzkliki občinstva so oznanjali, da vedo, da sledi uspešnica Nea guši. Da se je razgreta publika in bend na odru malce umirila, je poskrbela pevka Naja, ki je odpela Glavno, da midva sma skup.

"Zdaj pa vaja za naslednji komad. Tri, štiri," je zbrane nagovoril Matjašič, sledila pa sta Maček Muri in po dobri uri trajajočega koncerta še Nea vem kam. "Stari, nismo si predstavljali, da bomo igrali za takšno publiko!" je pred Nea mi zameri in Piki aja, obema z nove plošče, iskreno priznal Tine.

Tine Matjašič je pevec skupine Alo!Stari.
Tine Matjašič je pevec skupine Alo!Stari.
FOTO: Matic Kutin

"Se imate fajn?" je vprašal v končnici koncerta pred uspešnicama Babe, 18 in Vse bi dal, ko je sredi Ljubljane odmevalo 'Vse bi dal za toto moje mesto'. "Preživeli smo, ne?" je vprašal pred Preživeli smo še eno noč. Zaključili so v slogu. Udarno. Kot so začeli. S komadom Jebite se vsi. "Ljubite se vsi!" je bilo zadnje sporočilo večera, ki je bil skrbno načrtovan, kar se je odražalo tudi z videoprojekcijami skozi celotni koncert, dodatnimi gosti Urbanom Krčem na bobnih in ksilofonu, brass sekcijo v sestavi Anže Zaveršnik, Tadej Drnovšek in Martin Belcer, ter zborom Kud CODA. Morda pa prav besede enega od obiskovalcev najbolje opišejo, kakšen večer je bil: "Nikoli še nisem čutil toliko štajerskega ponosa."

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