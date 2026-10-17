Alo!Stari: Nismo si predstavljali, da bomo kdaj igrali za takšno publiko

Dva benda iz Štajerske za en večer punk-rocka, dobre energije in odlične slovenske muzike. Prvi so na oder ljubljanskega Media Centra stopili Demm, ki so marca s prvencem Brez enega hita potrdili, da mislijo resno in se dobro usidrali na slovensko glasbeno sceno. In izkazalo se je, da so bili prava izbira tudi za ogrevanje občinstva prvega tako velikega samostojnega koncerta skupine Alo!Stari.

Alo!Stari so 'šli na pune'. FOTO: Matic Kutin

Dvorana se je napolnila še, preden je trojica zaigrala prve takte, s komadi, kot so Grozni Gašper, Glup in mlad, Nič ne paše, Ti pa misliš, da je smešno, obveznim Moja soseda je lejzbika, najnovejšim Dober tek, med katerim je v kopalnem plašču na odru presenetil Leopold I., in za konec BTW, sploh nisem mel nobene rože, pa so dokazali, da tudi sami že stopajo po poti starejših kolegov iz istih koncev, ki so jih tokrat povabili kot svojo predskupino.

Alo!Stari so razgreli občinstvo na največjem samostojnem koncertu v prestolnici. FOTO: Matic Kutin

Polurno pavzo je napovedala štoparica na zaslonu, z odštevanjem minut pa je bilo v zraku čutiti napetost, da se bo zgodilo nekaj pomembnega. In se je res. Udaren začetek peterice s komadoma Mene neo noben več jebo in Rad bi umrl na bolanem koncertu je pokazal, da se držijo svojih napovedi, da bodo šli 'na pune'. In so. V šusu. Tako kot to delajo na največjih svetovnih odrih. Brez nepotrebnih govoranc. Pozdrav Tineta Matjašiča šele po prvih nekaj pesmih, pevec pa ni skrival, da v resnici niti nima besed: "Dober večer. Kaj naj rečem? Rekli smo, da gremo na pune in če to ni na pune? Mi smo Alo!Stari."

Koncert so popestrili tudi pirotehnika in projekcije na platnu. FOTO: Matic Kutin

Publika jih je spodbudila z glasnim ploskanjem in vzkliki odobravanja, ker pa koncert ni bil zgolj predstavitev novega albuma, ki v resnici nima naslova, kot so dejali, pa se ga bo najverjetneje prijelo ime 'Tisti s konjem', so se vrstili komadi s celotne diskografije: Kreten, Valovi, Kaj naj zaj nareim. Prve vrste so bile rezervirane za mosh pit, občinstvo pa je pozabilo na svoje telefone in samo živelo v trenutku. "Ne morem verjeti, Ljubljana!" je vmes priznal pevec.

Koncert je bil razprodan. FOTO: Matic Kutin

"Nekaj let nazaj se je moralo zgoditi eno sodelovanje," je bila napoved za prvega gosta večera, na odru pa se je pojavil Emkej. Glasni vzkliki občinstva so oznanjali, da vedo, da sledi uspešnica Nea guši. Da se je razgreta publika in bend na odru malce umirila, je poskrbela pevka Naja, ki je odpela Glavno, da midva sma skup.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Alo!Stari Matic Kutin

Alo!Stari Matic Kutin

Alo!Stari Matic Kutin

Alo!Stari Matic Kutin

Alo!Stari Matic Kutin

Alo!Stari Matic Kutin

Alo!Stari Matic Kutin













"Zdaj pa vaja za naslednji komad. Tri, štiri," je zbrane nagovoril Matjašič, sledila pa sta Maček Muri in po dobri uri trajajočega koncerta še Nea vem kam. "Stari, nismo si predstavljali, da bomo igrali za takšno publiko!" je pred Nea mi zameri in Piki aja, obema z nove plošče, iskreno priznal Tine.

Tine Matjašič je pevec skupine Alo!Stari. FOTO: Matic Kutin