Alphaville proti Trumpovi uporabi skladbe Forever Young

Ameriški predsednik Donald Trump je na svoji platformi Truth Social delil videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, v njem pa uporabil skladbo Forever Young in animirane podobe sebe v različnih starostih. "Ker se mi, skupina Alphaville, nikakor ne strinjamo s Trumpovimi političnimi stališči in jih pravzaprav v veliki meri sovražimo, bomo poskrbeli, da bo ta objava takoj odstranjena z interneta," se je skupina odzvala z zapisom, objavljenim na družbenem omrežju Instagram.

Ob tem so poudarili, da republikanski stranki in ameriškemu predsedniku prepovedujejo kakršno koli nadaljnjo uporabo svoje glasbe, še poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izjava, ki jo je podpisal pevec skupine Alphaville Marian Gold, se konča "s prijaznimi pozdravi iz stare Evrope".

Nemška glasbena zasedba Alphaville je bila ustanovljena v začetku 80. let prejšnjega stoletja v Münstru. Mednarodno slavo je dosegla z uspešnicama Forever Young in Big in Japan.