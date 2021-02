Alya in Kvatropirci z videospotom za še bolj zaljubljeno verzijo uspešnice

Ob izjemnih odzivih na pesem si je Alya zaželela, da bi poslušalce za letošnji praznik ljubezni obdarila s prav posebno različico, še bolj zaljubljeno verzijo pesmi in je k sodelovanju povabila glasbene prijatelje Kvatropirce . Tako je Spet zaljubljena postal duet. Pesem je tako dobila še bolj večno glasbeno podobo, videospot pa so posneli v romantičnem ozračju gradu Rajhenburg.

"S prijatelji Kvatropirci smo končno posneli nekaj skupaj, sodelovanje je bila skupna želja že nekaj časa. S fanti smo se do zdaj srečevali le na festivalih, med drugim so bili med nastopajočimi na festivalu MMS, kjer sem zmagala s pesmijo Srce za srce. Takrat so nastopili z njihovo večno skladbo Pesem v duetu z Manco Špik in takoj sem se zaljubila v njihove glasove in energijo. Spet zaljubljena je ena izmed pesmi, ki postaja "zimzelenček", zato sem konec lanskega leta začutila, da bi v taki podobi pustila pri poslušalcih še večji pečat. Ko smo jo zapeli skupaj, se je enostavno zgodila čarovnija. Vesela sem, da jo prav v mesecu praznika ljubezni pošiljamo v svet,"pravi Alya.

Kvatropirci so bili tudi gostje na Alyinem Valentinovem koncertu leta 2019, kjer se je pravzaprav tudi porodila ideja za sodelovanje: "Na samem snemanju je bila toliko smeha, da smo že mislili, da smo skoraj pozabili na snemanje ... Med nami je res dobra energija, kar se pozna tudi na samem posnetku," je prepričana vedno nasmejana Alya.