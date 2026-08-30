Alya Elouissi na Ohrid Festu 2026 edina Slovenka na odru

Alya Elouissi je predstavila svojo novo slovensko avtorsko pesem z naslovom Midva sva , za katero je napisala tako glasbo kot besedilo, produkcijo pa je ustvaril priznani britanski producent Ian Barter , ki je v svoji karieri sodeloval z vrsto uveljavljenih britanskih in mednarodnih izvajalcev. Ob zaključku festivala je prejela nagrado za najboljšo avdio produkcijo.

Ni prvič, da Alya Elouissi Slovenijo predstavlja kot edina slovenska izvajalka na mednarodnem festivalu. Leta 2025 je tako nastopila tudi na festivalu Biser Jadrana v Tivtu v Črni gori, kjer je na Regionalnem večeru kot finalistka izvedla svojo avtorsko skladbo V srcu Jadrana .

"Zelo sem vesela in počaščena, da sem lahko Slovenijo ponovno zastopala z avtorsko pesmijo v slovenščini. Čeprav živim in ustvarjam med različnimi kulturami in jeziki, mi je slovenski jezik kot avtorici izjemno pomemben. Kot umetnica se čutim tudi kot ambasadorka slovenskega jezika, predvsem skozi glasbo, zato mi je v posebno čast, da lahko slovenski jezik ponesem tudi na mednarodne odre," je dejala.

Letošnji Ohrid Fest – Ohridski Trubaduri je potekal 26. in 27. avgusta na znamenitem prizorišču Dolni Saraj ob Ohridskem jezeru. Festival, ki je letos praznoval že 33. izvedbo, tradicionalno povezuje makedonsko in širšo balkansko glasbeno sceno ter na oder pripelje izvajalce iz različnih držav.