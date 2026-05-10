Glasba

Alya Elouissi: Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo

Ljubljana, 10. 05. 2026 12.24 pred 35 minutami 2 min branja 1

E.K.
Alya Elouissi v 2026 začenja novo glasbeno obdobje z novim albumom

Glasbenica Alya Elouissi se vrača z novim singlom Love's for Two, v katerem neustrašno spregovori o težkem razhodu. Umetnica napoveduje jesenski album in pojasnjuje, kako ji je pisanje pesmi pomagalo pri celjenju srčnih ran. "Če bo ta skladba vsaj eni osebi pomagala, da zopet najde upanje ali zbere moč za nov začetek, potem ima vse, kar sem ustvarila, svoj pravi smisel," je povedala umetnica.

Vsestransko nadarjena slovensko-alžirska umetnica Alya Elouissi se vrača z novim, čustveno nabitim singlom Love's for Two, ki napoveduje njen težko pričakovani album, načrtovan za letošnjo jesen. Skladba je pretresljiva, Alya pa je v njej na list papirja izlila vse svoje občutke o razpadu odnosa, izgubi in postopnem okrevanju.

Alya Elouissi
FOTO: osebni arhiv izvajalke

"Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo. To pesem sem napisala in ustvarila zato, da se soočim s svojo bolečino, zacelim srčne rane in si dovolim iti naprej. Glasba ima zame neizmerno moč – ne le kot izraz, ampak kot prostor iskrenosti, ranljivosti in preobrazbe," je povedala glasbenica.

"Pomembno mi je tudi, da odpiram teme, o katerih pogosto molčimo, in da ljudem, ki se znajdejo v podobnih občutkih izgube ali zloma, dam občutek, da niso sami. Zdaj, ko so se moje rane zacelile, čutim, da je pravi trenutek, da to zgodbo delim s svetom – skozi pesem, videospot in svojo izkušnjo," je dodala.

Alya Elouissi v vlogi Miss Zlomljeno Srce Miss Broken Heart
FOTO: osebni arhiv izvajalke

Singel spremlja videospot, ki ga je Alya v celoti zasnovala, producirala in režirala sama. V njem je dobesedno ujeta v težki prtljagi kot simbolu čustvene prtljage. "Tako kot v pesmi sem tudi v videospotu želela prikazati vso resnico te zgodbe ter z vsakim resničnim spominom na moji prtljagi. Najbolj smo se pa zabavali na snemanju tekmovanja misic za naziv Miss Zlomljeno srce, saj je ta celoten del videospota služil kot parodija na moje (spet) zlomljeno srce in zdaj pa zares naučene lekcije (smeh)," je o snemanju povedala pevka.

KOMENTARJI1

Dragica Cegler
10. 05. 2026 13.00
Samo jamranje, da se ke oroda.Postali smo jamrači ,jamrajo ba kmetiji,, pa oa talenti,pa na porokah,, pa na delovnih akcijah ,jako so bogi,kakšno grozno otroštvo so imeli.Pa ne samo Slovenci Evropejci nasploh.
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
