Alya Elouissi: Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo

Vsestransko nadarjena slovensko-alžirska umetnica Alya Elouissi se vrača z novim, čustveno nabitim singlom Love's for Two, ki napoveduje njen težko pričakovani album, načrtovan za letošnjo jesen. Skladba je pretresljiva, Alya pa je v njej na list papirja izlila vse svoje občutke o razpadu odnosa, izgubi in postopnem okrevanju.
"Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo. To pesem sem napisala in ustvarila zato, da se soočim s svojo bolečino, zacelim srčne rane in si dovolim iti naprej. Glasba ima zame neizmerno moč – ne le kot izraz, ampak kot prostor iskrenosti, ranljivosti in preobrazbe," je povedala glasbenica.
"Pomembno mi je tudi, da odpiram teme, o katerih pogosto molčimo, in da ljudem, ki se znajdejo v podobnih občutkih izgube ali zloma, dam občutek, da niso sami. Zdaj, ko so se moje rane zacelile, čutim, da je pravi trenutek, da to zgodbo delim s svetom – skozi pesem, videospot in svojo izkušnjo," je dodala.
Singel spremlja videospot, ki ga je Alya v celoti zasnovala, producirala in režirala sama. V njem je dobesedno ujeta v težki prtljagi kot simbolu čustvene prtljage. "Tako kot v pesmi sem tudi v videospotu želela prikazati vso resnico te zgodbe ter z vsakim resničnim spominom na moji prtljagi. Najbolj smo se pa zabavali na snemanju tekmovanja misic za naziv Miss Zlomljeno srce, saj je ta celoten del videospota služil kot parodija na moje (spet) zlomljeno srce in zdaj pa zares naučene lekcije (smeh)," je o snemanju povedala pevka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.