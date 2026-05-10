Alya Elouissi: Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo

Vsestransko nadarjena slovensko-alžirska umetnica Alya Elouissi se vrača z novim, čustveno nabitim singlom Love's for Two, ki napoveduje njen težko pričakovani album, načrtovan za letošnjo jesen. Skladba je pretresljiva, Alya pa je v njej na list papirja izlila vse svoje občutke o razpadu odnosa, izgubi in postopnem okrevanju.

"Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo. To pesem sem napisala in ustvarila zato, da se soočim s svojo bolečino, zacelim srčne rane in si dovolim iti naprej. Glasba ima zame neizmerno moč – ne le kot izraz, ampak kot prostor iskrenosti, ranljivosti in preobrazbe," je povedala glasbenica.

"Pomembno mi je tudi, da odpiram teme, o katerih pogosto molčimo, in da ljudem, ki se znajdejo v podobnih občutkih izgube ali zloma, dam občutek, da niso sami. Zdaj, ko so se moje rane zacelile, čutim, da je pravi trenutek, da to zgodbo delim s svetom – skozi pesem, videospot in svojo izkušnjo," je dodala.

Alya Elouissi v vlogi Miss Zlomljeno Srce Miss Broken Heart FOTO: osebni arhiv izvajalke