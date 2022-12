Alya in Erosi o sodelovanju: Kdor še ni bil zaljubljen, se bo zaljubil zdaj

Ena od Alyinih zadnjih uspešnic, ki se je dodobra usidrala v srca poslušalcev, je zagotovo ljubezenska pesem Ti z mano znaš, na platformi YouTube pa ima že skoraj 700. 000 ogledov. Besedilo za skladbo, ki govori o dolgoletni in zreli ljubezni, ki je preživela številne življenjske preizkušnje, je napisala Marjetka Vovk, glasbo je prispeval Raay, aranžma pa je napisal Krešimir Tomec.

Priredba romantične pesmi je nastala spontano, kot darilo poslušalcem v teh prednovoletnih dneh, pravijo Alya in Erosi. Je posebna in topla, predvsem zaradi besedila, ki opeva medsebojno razumevanje in ljubezen, tisto zrelo, umirjeno, ki je pristala v varen in miren pristan. "To je tudi pesem o hvaležnosti, ko najdeš pravo osebo, ki te razume, spoštuje in brezpogojno ljubi. Pesem je ravno za te hladne dni, da nas malo pogreje," je vesela Alya.

icon-expand Alya in Erosi FOTO: Arhiv izvajalca

Sodelovanje z Erosi je nastalo zelo spontano:"Z Erosi smo se srečevali že dlje časa, poznamo se z odrov, zato so bili tudi moja izbira, ko sem razmišljala o sodelovanju pri pesmi Ti z mano znaš. So fejst fantje, naši Štajerci. Na snemanju je bilo zelo zabavno, pravzaprav, če vam priznam, je bilo video kar malo težko posneti, saj je bilo prav na vsakem posnetku toliko smeha, da smo kar težko ohranili resne obraze. Ampak saj je prav tako, važna je dobra energija! S klapo sem že sodelovala v preteklosti, in sicer s Kvartopirci za pesem Spet zaljubljena in res sem hvaležna, da je pesem zajadrala med ljudi in dobila čisto novo razsežnost."

"Alya je zelo lepa ženska," pravijo Erosi, a dodajajo: "Je zelo iskrena ženska, kar je tudi zelo pomembno za nas."

icon-expand Alya in Erosi skupaj s priredbo pesmi Ti z mano znaš. FOTO: Arhiv izvajalca