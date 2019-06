Alya: Marsikaj že 'štrikamo'

Slovenska pevka je bila nad samim nastopom zelo navdušena in nam je zaupala, da so bili odzivi res fenomenalni.

''Nastop v Vodicah je bil fenomenalen, v bistvu nad pričakovanji. Počutila sem se odlično, vzdušje je bilo sproščeno, domače, prav tako so bili intervjuji. Novinarji so bili zelo prijazni in spoštljivi, o vsem so se pozanimali (nasmeh). Občinstvo in mediji so me zelo lepo sprejeli. Mogoče se mi je, ker sem šla brez kakršnih koli pričakovanj, vse zdelo še toliko boljše in lepše,'' je za 24ur.com povedala Alya, ki je bila malo skrivnostna glede nadaljnjih glasbenih sodelovanj: ''Marsikaj že štrikamo (smeh).''