Alya: Najlepše je, ko najdeš osebo, ob kateri si najboljša verzija sebe

Alya tudi poleti ni počivala, ampak je pridno ustvarjala. Ob zaključku vročih poletnih dni je predstavila svojo novo pesem, ki jo je naslovila Zdaj in za vedno. Kot pravi pevka, je pesem posvečena ljubezni, tisti prvi, pravi ljubezni, s katero pa z roko v roko hodi tudi hvaležnost. "Če želiš v svoje življenje privabiti dobro, kar koli že to je, se moraš obnašati, kot da vse to že imaš," je namreč prepričana simpatična glasbenica.

"A veš, tisti res dober občutek, ko se zaljubiš do ušes in veš, da je pravzaprav to lahko to?" je vsebino svoje nove pesmi, ki jo je naslovila Zdaj in za vedno, opisala Alya. Priljubljena slovenska pevka je ob zaključku vročih poletnih dni predstavila svojo novo živahno skladbo, ki se tako kot večina njenih pesmi ponovno dotika ljubezni. "Takšno ljubezen si želi začutiti pravzaprav vsak vsaj enkrat v življenju, na nek način vsi hrepenimo po tem," je prepričana.

icon-expand Priljubljena Alya je ob zaključku vročih poletnih dni predstavila svojo novo živahno skladbo. FOTO: osebni arhiv izvajalke

Kljub temu, da simpatično Mozirčanko poznamo po ljubezenskih besedilih, pa Alya tokrat poudarja, da gre s to prijetno silo vedno z roko v roki tudi hvaležnost. "Zdaj in za vedno je pesem hvaležnica. Pravijo, da če želiš v svoje življenje privabiti dobro, kar koli že to je, se moraš obnašati, kot da vse to že imaš," je razložila in dodala, da imamo pogosto ljudje napačno predstavo o svoji sreči. "Velikokrat znamo reči, da smo izpolnjeni šele, ko najdemo drugo polovico, pa čeprav ni ravno tako, saj se čisto vse začne pri nas, z ljubeznijo do sebe in samospoštovanjem," je povedala.

icon-expand Alya je pri pesmi ponovno sodelovala z utečeno glasbeno ekipo. FOTO: osebni arhiv izvajalke

Se pa tudi pevka strinja, da je življenje v dvoje lepše. "Nekaj najlepšega je, če v življenju najdemo partnerja, ob katerem smo najboljša verzija sebe, ob njem rastemo, zorimo in se učimo," je razkrila in dodala, da je pri pesmi ponovno sodelovala z utečeno glasbeno ekipo. Glasbo je napisal Raay, besedilo pa Rok Lunaček.

icon-expand Slovenski glasbenici se je tokrat v videospotu pridružil profesionalni plesalec in koreograf Miha Perat. FOTO: osebni arhiv izvajalke

Slovenska glasbenica je za pesem posnela tudi videospot, v katerem ji družbo dela profesionalni plesalec in koreograf Miha Perat, ki smo ga lahko spremljali tudi v šovu Zvezde plešejo. "Spot je posnet na raznih lokacijah po Sloveniji, prizori iz plaže pa so posneti v italijanskem Lignanu. Poleg Miha se mi je v video zgodbi pridružila tudi moja prijateljica Martina Švab s hčerko in sinom ter moji učenci iz glasbene šole Pop Music Center," je o videospotu zaupala pevka.